Emekli Yolcu Uçağı, Saros'ta Tarihe Hizmet Edecek

Saros Körfezi İbrice Limanı'nda, "Yapay Resif Projesi" kapsamında oluşturulan Su Altı Tarih Müzesi materyallerine katkı sağlamak amacıyla uçak batırılacak.Skyair Shop Firması yetkilileri ile Keşan Belediyesi arasında proje kapsamında sözleşme imzalandı.Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan , belediyede düzenlenen sözleşme töreninde, projenin 2009'dan bu yana devam ettiğini söyledi.Saros Körfezi'nin önemli bir turizm merkezi olduğunu belirten Özcan, " Edirne Saros Turizm Altyapı Birliği ile başlattığımız projemizin son etabı olan uçak batığını TANAP Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında aldığımız hibe programla yapacağız. Bu proje kapsamında belki dünyanın en büyük batığı olacak kullanım dışı kalmış Airbus 330 uçağını, 2009'da yaptığımız Ege Su Ürünleri Bölüm Başkanı Altan Lök'ün hazırladığı Tarım ve Orman Bakanlığının onayladığı projemiz kapsamında batıracağız." diye konuştu.Uçağın parçalarının Erikli 'deki Su Sporları Merkezi'nin bulunduğu alana getirileceğini aktaran Özcan, şunları kaydetti:"Burada tekrar montaj edildikten sonra bir platform temin edilerek projedeki koordinatları belli olan dalış noktasına batırılacak. Projeyi hazırlarken 3 hedefimiz vardı. Birincisi amatör ve yerel balıkçılığa destek olmak, ikincisi su altı görselliği yaratmak ve dalış turizmine katkı sağlamak, üçüncü hedefimiz de maalesef kaçak balıkçılığı önlemek. Troller, Saros gibi hazineyi kötü bir hale getiriyorlar. Bu proje ile kaçak balıkçılığı da önlemeyi hedefliyoruz. Projenin son ayağı da uçak batığı. İnşallah bunun da kazasız belasız bittiğini görürüz. Uçak batığı gerçekleştikten sonra Saros Körfezi'ne sadece İstanbul 'dan değil, yurdun değişik yerlerinden ve yurt dışından da su altı görsellerini görmek amacıyla çok daha fazla talep olacağını umut ediyor ve bekliyorum. Yaz başlarında haziran gibi bu uçak batığını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.""Manevi kısmı heyecan yarattı"Skyair Shop Firması Genel Müdürü Tekin Ertemel de benzer bir projeyi 2015'te Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası 'nda gerçekleştirdiklerini anımsattı.Saros'taki projenin Avrupa 'nın en büyüğü olduğunu dile getiren Ertemel, şöyle devam etti:"Projedeki uçak tipi Airbus 330 olup, bu uçağı THY daha önce Onur Air 'e vermiş ve daha sonra da emekliye ayrılmış. 65 metre burundan kuyruğa 60 metre kanat açıklığı olan bir yolcu uçağı. Bu uçak emekli olduktan sonra 'tekrar hizmete devam' etsin adı altında, başkanımızın bu projesiyle yeni bir hayat, yeni bir misyon gerçekleştirecek. Biz bunun dünyadaki en büyük batık uçak olacağını düşündüğümüz için açıkçası daha çok heyecanlıyız. Katkıyı nasıl verebilirizin peşindeyiz. Bu olayın manevi kısmı bizlerde heyecan yarattı, bunun için de elimizden gelen her şeyi yapacağımızın sözünü veriyoruz.""Dalış turizmine katkısı olacak"Proje danışmanı Savaş Yapman ise projenin üç aşamalı olduğunu belirterek, "Birinci ayağı yapay resif projesi, her biri 1 ton ağırlığında olan bin 600 blok atıldı. 2013 yılında İzmir 'de yapılan Yapay Resif Konferansı'nda da en fazla popülasyon yapan yapay resif olarak tanıtıldı. İkinci ayağı su altı tarih müzesi ve Nusrat batığı idi. 155 gros tonluk ve 45 metre genişliğinde Sahil Güvenlik Gemisi Nusrat Gemisi'ne benzetilerek Saros'a batırıldı. Üçüncü aşamada uçak batığı olacak." dedi.Uçağın dünyanın en büyük uçak batığı olacağını anlatan Yapman, "Dolayısıyla bırakın şu an Saros Körfezi'ni böyle bir anlamda uçağıyla, gemisiyle yapay resifi olan bir alan yok Türkiye 'de. İnşallah yapay resifler sayesinde kıyı balıkçılığı desteklenmiş olacak. Projenin dalış turizmine çok büyük katkısı olacağına, yurt dışından da bölgeye akın olacağına ve dalışla ilgili misafirler geleceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından proje sözleşmesi imzalandı.Saros Körfezi'nde batırılacak Airbus A330 uçak, yaklaşık 85 ton ağırlığında, boyu 63,67 metre, kanat açıklığı 60,3 metre, yüksekliği ise 5,64 metre uzunluğunda.