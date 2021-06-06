Emekli zabıta müdürü muhtar oldu - Son Dakika

Kütahya'nın Simav ilçesi Esenevler Mahallesi muhtarı Ali Altıntop'un ölümü nedeniyle yapılan muhtarlık seçiminde 9 aday kıyasıya yarıştı. Seçimde bin 336 kayıtlı seçmenden 433 oy alan emekli zabıta müdürü Selahattin Demirel, Esenevler Mahallesi muhtarı seçildi.

Simav Muhtarlar Derneği Başkanı Hidayet Şahin, Esenevler Mahallesi'nde yapılan muhtarlık seçimi için Ahmet Yenen, Selahattin Demirel, Mehmet Can, Gönül Girişkin, Fadime Demir, Mehmet Sarı, Ahmet Uyanıker, Nevzat Tanrıkulu ve Davut Canbulut'un adaylık başvurusunda bulunduğunu duyurmuştu. Bugün yapılan seçimde bin 336 seçmeni olan köyde en yakın rakibine 148 fark atarak 433 oy alan Selahattin Demirel muhtarlığı kazandı. Simav Muhtarlar Derneği Başkanı Hidayet Şahin, Selahattin Demirel'i tebrik ettiğini ve başarılar dilediğini ifade etti.

Simav Belediyesinden emekliye ayrılan zabıta müdürü ve 2 çocuk babası Selahattin Demirel, emeklilik sonrası Esenevler Mahallesi için çalışacağını ifade etti. - KÜTAHYA