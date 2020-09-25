Emekli vatandaşın parasını çaldı, parayı kötü günler için sakladığını söyledi - Son Dakika

ADANA'da İdris Zorlu'nun (75) bankamatikten para çektiği sırada elindeki 2 bin lirayı alıp kaçan kapkaççı Mustafa Başkurt (23), güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek saatler sonra yakalandı. Şüphelinin ifadesinde paranın yarısını harcadığı, yarısını da kötü günlerde harcamak için sakladığını ve yerini söylemediği öne sürüldü.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Para çekmek için bankamatiğe giden emekli noter katibi İdris Zorlu'nun arkasına giden bir kişi, vatandaş gibi beklemeye başladı. Zorlu, parasını aldığı sırada arkasındaki kişi elindeki paraları alıp kaçtı. Bu anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.KAÇARKEN KIYAFETLERİNİ ÇIKARDIİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan çalışma sonucu, kapkaçı Mustafa Başkurt olduğunu tespit eden polis, şüpheliyi kaçış güzergahında takibe aldı. Şüphelinin kapkaçın ardından kaçarken, üzerindeki kıyafetleri çıkardığı görüldü.'PARAYI KÖTÜ GÜNLER İÇİN SAKLIYORUM?Şüpheli Başkurt, polisin çalışmasıyla olaydan yaklaşık 3 saat sonra Ulucami Mahallesi'ndeki tarihi Büyüksaat kulesi yakınlarında yakalandı. Başkurt'un paranın bir kısmıyla ayakkabı, pantolon, şapka, iç çamaşırı ve cerrahi maske aldığı belirlendi. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Başkurt'un ifadesinde, kapkaç yaptığını kabul ettiği, paranın bin lirasını harcadığını, kalan kısmını ise kötü günlerde harcamak için sakladığını ve söylemediği öne sürüldü. Başkurt'un 'kapkaç', 'hırsızlık' ve 'uyuşturucu madde bulundurmak' suçlarından 7 kaydının olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Başkurt, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.