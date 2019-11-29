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Emekliler, banka promosyonunda artış istiyor

6 saat önce

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), bankaların emeklilere aylıkları karşılığında verdiği promosyonların, yeni yılda günün koşulları dikkate alınarak artırılmasını istedi.

Emekliler, banka promosyonunda artış istiyor, System.String[]

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), bankaların emeklilere aylıkları karşılığında verdiği promosyonların, yeni yılda günün koşulları dikkate alınarak artırılmasını istedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında 2017'de imzalanan protokolle ilk defa toplu olarak başlatılan emeklilere banka promosyonu uygulamasında üç yıl geride kaldı.

Üç yıllığına, bin lira aylık alanlara 300, bin ile 2 bin lira arasında aylık alanlara 375, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira olarak uygulanan banka promosyonda birçok emeklinin sözleşme süresi 2020'de sona erecek.

Yeni yılda promosyon için bankalarla tekrar masaya oturacak emekliler, yeni sözleşmede rakamların ekonomik koşullar dikkate alınarak, artırılmasını talep etti.

Promosyonun aylığı 10 liraya geliyor

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emeklilere banka promosyonu verilmesi için yıllarca mücadele verdiklerini anımsatarak, mimarı oldukları işin takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.

Bin ile 2 bin lira arasında aylık alanlara üç yıllığına ödenen 375 liralık promosyonun, aylık 10 lira civarına geldiğine dikkati çeken Ergün, şunları kaydetti:

"Bankaların emeklilerimize aylıkları karşılığında verdiği promosyonları, günümüzün ekonomik şartlarında anlamını yitirmiştir. Bu konuda bankaların tek taraflı dayatmalarına izin verilmemeli. Banka promosyonlarının tespitinde, kamu çalışanlarına yapılan ödemeler de dikkate alınmalı. Emeklilerin banka promosyonları, yeni yılda SGK, bankalar ve derneğimizce oluşturulacak bir komisyon tarafından günün koşulları dikkate alınarak artırılmalı."

Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:26 Kaynak: AA
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