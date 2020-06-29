Emekliler bayram ikramiyesinde artış istiyor - Son Dakika

Emekliler bayram ikramiyesinde artış istiyor

Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000 lira ikramiye alan emekliler, ikramiyelerin enflasyona endekslenmesini talep ediyor.

Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000 lira ikramiye alan emekliler, ikramiyelerin enflasyona endekslenmesini talep ediyor.

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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emekli olduğu gün olan 30 Haziran'ı her yıl hem kutlama hem de sorun ve taleplerini dile getirme vesilesi olarak gören emekliler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl özel günlerini buruk geçiriyor.

1 milyonu aşkın üyesiyle emeklileri temsil eden en büyük yapı olan Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), salgın nedeniyle kitlesel kutlama yapmama kararı alarak sosyal medya üzerinden etkinlikler düzenleyecek.

"Mutlu edecek yeni adımlar bekliyoruz"

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgından en olumsuz etkilenen kesimin emekliler olduğunu belirterek salgına karşı alınan tedbirler kapsamında emeklilerin haftalarca evlerinden çıkamadığını anımsattı.

Emeklilerin tedbir ve yasaklara titizlikle riayet ettiğini vurgulayan Ergün, vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

Salgın sürecinde aylık ödemelerinin evde yapılması, en düşük emekli aylığının 1500 liraya yükseltilmesi, Ramazan Bayramı ikramiyesinin erken ödenmesi ve Vefa Sosyal Destek Gruplarının yaptığı hizmetlerin emeklileri bir hayli memnun ettiğini ifade eden Ergün, "Emeklilerimizin faydasına olan bu adımlar için 13 milyon emeklimiz adına yetkililere teşekkürü borç biliriz. Bununla birlikte salgın sürecinde hem ekonomik hem de psikolojik olarak zor günler yaşayan emekliler olarak hükümetten bizi mutlu edecek yeni adımlar bekliyoruz." dedi.

"Atılacak adımlar tüm kesimlere can suyu olacak"

Ergün, TÜED'in öncülüğü ve mücadelesi sayesinde son birkaç yılda emeklilerin önemli taleplerinin karşılandığını belirterek buna karşın hala çözüm bekleyen sorun ve taleplerinin bulunduğunu ifade etti.

Anayasanın 10'uncu maddesindeki "Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz." ifadelerinin, yaşlılar için pozitif ayrımcılık içerdiğini vurgulayan Ergün, şunları kaydetti:

"Anayasamızın tanımladıgˆı pozitif ayrımcılık olanakları degˆerlendirilerek emeklilerimiz ve yas¸lılarımız için de bir sosyal destek paketi açıklanmasını istiyoruz. Bu pakette, bayram ikramiyelerinin enflasyona endekslenmesi, intibak hakkının verilmesi, ek ödeme oranlarının yüzde 4-5'ten yüzde 8-10'a çıkarılması, sagˆlıkta ek ödemelerin kaldırılmasına yer verilmeli. Dogˆrudan ekonomiye yansıyacak bu adımlar sadece emeklilerimize degˆil, ekonomimizin çarkları içerisinde küçük esnaf bas¸ta olmak üzere tüm kesimlere can suyu olacak ve piyasaları canlandıracaktır."

Mustafa Kemal Atatürk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:39 Kaynak: AA

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