Emekliler bayram ikramiyesinde müjde bekliyor - Son Dakika
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Emekliler bayram ikramiyesinde müjde bekliyor

17.04.2022 11:37
Emekliler bayram ikramiyesinde müjde bekliyor

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere verilen 1100 liralık bayram ikramiyesinin değerinin enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında azaldığını belirterek milyonlarca emeklinin bayram müjdesi beklediğini söyledi.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere verilen 1100 liralık bayram ikramiyesinin değerinin enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında azaldığını belirterek milyonlarca emeklinin bayram müjdesi beklediğini söyledi.

TÜED Genel Başkanı Ergün, AA muhabirine, yapılan yasal düzenlemeyle 2018'den itibaren emeklilere dini bayramlarda 1000 lira ikramiye verilmeye başlandığını anımsatarak, ikramiyelerin 2021'de 100 liralık artışla 1100 liraya yükseltildiğini söyledi.

Son bir yıl içerisinde 1100 liralık bayram ikramiyesinin döviz kuru ve enflasyon karşısında erdiğini vurgulayan Ergün, şunları kaydetti:

"Emeklilerimiz, 2018 yılında 1000 liralık ikramiyeyle birçok ihtiyacını giderebiliyordu. O dönem 1000 liralık ikramiyeyle emeklilerimiz, kurbanını aldığı gibi torunlarına harçlık da verebiliyordu. Bugün 1100 lira olan ikramiyeyle emeklilerimizin bunları yapması mümkün değil. Çarşıda pazarda fiyatlar artarken, emeklilerin bayram ikramiyesi aynı kaldı. Oysa bayram ikramiyelerine, aylıklara her altı ayda bir yapılan ve enflasyona endekslenen artışlar uygulanıp, bu yılın üç aylık TÜFE artışı da ilave edilseydi ikramiye rakamı 2 bin 903 lira olurdu. Ayrıca, 2018'de en düşük emekli aylığı baz alınarak ödenen bayram ikramiyeleri bugün de aynı gösterge, yani en düşük emekli aylığı baz alınarak ödenseydi 2 bin 500 liraya yükselirdi. Bugün geldiğimiz noktada, enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında 1100 liralık bayram ikramiyesinin değeri azalmıştır. TÜED olarak, ikramiye rakamının en düşük emekli maaşı olan 2 bin 500 liraya yükseltilmesini istiyoruz."

"Emekliler, torunlarına mahcup olmamak istiyor"

Ergün, hayat pahalılığının ve basında çıkan haberlerin, emeklilerde bayram ikramiyelerinin yükseltileceği yönünde ciddi bir beklenti oluşturduğuna dikkati çekerek, her gün Türkiye'nin dört bir yanındaki yüzlerce emekliden ikramiye artışıyla ilgili telefon ve mesaj aldıklarını bildirdi.

Ortaya çıkan yüksek beklentinin hayat kırıklığına dönüşmemesi gerektiğini ifade eden Ergün, "Emeklilerimiz, bayram öncesi çarşıda pazarda, torbasını ve filesini doldurmak istiyor. Çocuklarına, torunlarına mahcup olmamak istiyor. İhtiyacını alabildiği bir bayram geçirmek istiyor. Bayram ikramiyesi bunun için önemli bir fırsattır. Sayın Cumhurbaşkanımızdan beklentimiz ömürlerini bu ülkenin imar ve inşasına harcayan, bu ülkenin annesi ve babası olan emeklilerimizin yüzünü güldürecek bir rakamı, bayram müjdesi olarak açıklamasıdır. Milyonlarca emeklimiz bu müjdeyi beklemektedir." dedi.

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Kazım Ergün, Enflasyon, Bayram, Tüed, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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