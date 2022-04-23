Emekliler, Bayram İkramiyesine Zam Yapılmamasını Kadıköy'de Protesto Etti: "Bakan Fanusta mı Yaşıyor? Bu Siyasi İntihardır" - Son Dakika

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: CEM ÖZTÜRK

Emekliler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bayram ikramiyelerinde zam olmayacağı yönündeki açıklamasını İstanbul Kadıköy'de protesto etti. Tüm Emekliler Sendikası Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Ahmet Özdemir, "Bakan fanusta mı yaşıyor? Bu ülkede, her üç emekliden ikisi, açlık sınırının yarısı kadar ücret alıyor. Emekliler, günü geldiğinde kendilerini yok sayanları, iktidarlarından edecek güçtedir. Yazacak hikayeleri kalmayanların şaşkınlığını yaşıyor bakan. Bu siyasi intihardır" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 21 Nisan'da katıldığı bir televizyon programında, "Bayram ikramiyelerine yönelik artış gündemimizde yok. Emeklilere bin 100 lira ödenecek. Ödeme tutarı her zaman değerlendirilebilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeme getirebileceği şeyler olabilir. Şu andaki gündemde artış yok" açıklaması yapmıştı.

Tüm Emekli- Sen üyeleri, Kadıköy İskelesi'nde bir araya gelerek Bakan Bilgin'in emekli bayram ikramiyelerinde değişiklik yapılmayacağı yönündeki açıklamasını protesto etti. "İkramiye 4 maaş olana kadar savaş" ve "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları atan emeklilerin eylemine HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm de katıldı. Emekliler, "Sadaka değil, bayram edecek ikramiye istiyoruz", "Adil ve hakça yeni bir emeklilik sistemi istiyoruz", "Emekliyiz, açlığa teslim olmayacağız" ve "İnsanca, onurlu bir yaşam istiyoruz. Verilen ikramiye bir maaş olmalı" yazılı dövizler taşıdı.

Emekliler adına hazırlanan ortak basın açıklamasını okuyan Tüm Emekli- Sen Örgütlenme Sekreteri Ahmet Özdemir, şunları söyledi:

"EMEKLİLER HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI: 16 Nisan'da Ankara'da emekliler olarak bir miting gerçekleştirdik. Bu mitingde, emeklilerin sorunlarını ve taleplerini basınla ve kamuoyuyla paylaştık. Taleplerimiz arasında bayram ikramiyesi olarak emeklilere ödenen bin 100 TL'nin yeterli olmadığını açıkladık. Bu ikramiyenin güncellenerek asgari ücret seviyesine çekilmesini istedik. 'Emekliler, açlıkla boğuşuyor. Ölüm sınırında yaşıyorlar. Bu nedenle, yılda 2 kez verilen bayram ikramiyesi, yılda 4'e çıkarılmalı ve yapılacak ödeme de en az asgari ücret düzeyine çıkarılmalı' demiştik. Gelin, görün ki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 13,5 milyon emekliyi yok sayan bir açıklama yaptı. Taleplerimizin karşılanması ve sorunlarımızın çözülmesi yerine, bütün emeklileri hayal kırıklığına uğrattı.

BAKAN FANUSTA MI YAŞIYOR: Bayram ikramiyesinde artış yapılmayacağını ve bin 100 lira olarak ödeneceğini açıkladı. Bu bir akıl tutulmasıdır, tükenmişliktir, vurdumduymazlıktır. Bu açıklamayı insaftan uzak görüyor, şiddetle kınıyoruz. Halkla inatlaşmanın ne kendisine ne de iktidarlarına hayır getirmeyeceğini hatırlatıyoruz. Halktan kopmuş bir bakanlıkla, hatta iktidarla karşı karşıyayız. Bakan fanusta mı yaşıyor? Bu ülkede, her üç emekliden ikisi, açlık sınırının yarısı kadar ücret alıyor. Her 3 kişiden birisi, 'Ben açım' diyor. Bakan bundan habersiz olamaz. Enflasyon geçen bayramdan bu yana ENAG'ın açıklamasına göre yüzde 150, TÜİK'e göre yüzde 60'ın üzerindedir. Enflasyonun bu denli yüksek olduğu görmezden gelinerek sıfır zam önerisi bakan açısından da talihsizliktir. Böyle sorumluluktan ve gerçeklikten uzak açıklamaları emeklilerin kabul etmesi olası değildir.

BU SİYASİ İNTİHARDIR: İnsanların pazar artıklarını topladığı, Halk Ekmek kuyruklarında saatlerce sıra beklediği, faturalarını ödemek için çırpındığı bir dönemde, bayramlık almak, bayram sofrası kurmak, eşleriyle, dostlarıyla bir araya gelme şansı var mıdır? Bu koşullarda bayram yapmak mümkün müdür? Emekliler, günü geldiğinde kendilerini yok sayanları, iktidarlarından edecek güçtedir. Yazacak hikayeleri kalmayanların şaşkınlığını yaşıyor bakan. Bu siyasi intihardır. AKP'nin, ölümü gösterip sıtmaya razı etme taktikleri emeklilerin kanacağı taktikler değildir. Bu oyunlara karnımız toktur. Siyasi iktidara sesleniyoruz: Derhal emeklilerin bayram ikramiyelerini asgari ücret düzeyine çekin. Emeklilerin eşleri, çocukları, torunları ve dostları ile insanca bir bayram geçirmelerini sağlayın. Bütün emeklilere çağrımızdır: Hak verilmez alınır. Haklarımızı alana kadar mücadelemiz sürecektir."