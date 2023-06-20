Emekliler, bayram ikramiyesinin asgari ücrete yükseltilmesi talebiyle eylem yaptı

Tüm Emekliler Sendikası Eskişehir Şubesi üyeleri, bugün İsmet İnönü Caddesi'nde toplanarak hükümetin emeklilere yönelik politikalarını protesto etti. Emekliler, "TÜİK şaşırma, sabrımızı taşırma" ve "Dilenci değiliz, emekliyiz" sloganları attı. Emeklilerin taleplerini sıralayan Tüm Emekliler Sendikası Eskişehir Şubesi Başkanı Nalan Karagöz, bayram ikramiyelerinin asgari ücret seviyesine çıkarılmasını ve yılda dört kez ödenmesini istedi.

"EMEKLİLER GEÇİM ZORLUĞU İÇİNDE"

Karagöz, "Geçim zorluğu içindeyiz. Bu maaşlarla, bu bayram ikramiyesi ile ne insana yakışır yaşayabiliyoruz ne de geleneklerimizi yaşatabiliyoruz. TÜİK emeklilerin, emekçilerin gelirlerini baskılamak için, aklı başında hiç kimse tarafından kabul edilemeyecek enflasyon oranları açıklaya dursun; sahada, hayatın akışında yaşam maliyeti çok yüksektir. Gerçekleri gizleyerek, algı yönetimiyle emeklileri daha ne kadar oyalayabileceğinizi sanıyorsunuz" diye konuştu.

"YILDA 4 KEZ ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNDE EK ÖDEME"

"Açıklanan yüzde 39,59 enflasyon hiç inandırıcı değildir" diyen Karagöz, "Hele 2023'ün 5 aylık enflasyonunun yüzde 15,26 olduğunu ifade etmek, bizlerle alay etmektir. Sadece haziran ayı enflasyonu; dövize, mal ve hizmetlere gelen zamlar dikkate alındığında 5 aylık enflasyondan çok daha yüksektir. Bütün bunlar ortadayken emeklilerin bayram ikramiyesinde herhangi bir artış yapılmamıştır, emekli yok sayılmıştır. Oysa taleplerimizi, iktidarın da duyduğu gibi kamuoyuyla paylaşmıştık. Emeklilere yılda dört kez en az asgari ücret düzeyinde ek ödeme yapılsın talebimizi hatırlatmak istiyoruz" dedi.

"ŞİMDİ NEDEN SUSTUNUZ"

Seçim öncesi konuşanların şimdi sessiz olduğuna dikkat çeken Karagöz, "Dört kişilik bir ailenin bir akşam yemeği bile yiyemeyeceği bir miktarı ikramiye diye ödemek, biz emekliler açısından utanç verici, onur kırıcı hale gelmiştir. İşsizlerden sonra toplumun en yoksul katmanı haline dönüştürdüğünüz emeklilerin bayram ikramiyesini asgari ücret düzeyine çıkarın ve acil olarak fark ödeyin. Seçimlerden önce bol bol vaatlerde bulundunuz, şimdi neden sustunuz? Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarılarak, turizmcilerin düşünüldüğü iddia ediliyor. Emekli maaşları ile emeklilerin tatile çıkması zaten mümkün değil. Hiç değilse 15 milyon 600 bin emekliyi çocukları ve torunlarına mahcup etmeyin" diye konuştu.

"BAYRAMDA NEFES ALMAK İSTİYORUZ"

Karagöz, konuşmasını şöyle sürdürdü: "İktidara sesleniyoruz; geçinemiyoruz. Bayramda nefes almak istiyoruz. Bayram ikramiyelerimizi asgari ücret düzeyinde hesaplayın, farkını yeniden ödeyin. Ayrıca dul, yetim ve eşinden, ebeveyninden dolayı maaş alanların bayram ikramiyelerinden kesinti yapmayın. Sandık emeklisi arkadaşlarımıza da bayram ikramiyesi ödenmelidir. Bu konuda tez zamanda çözüm bekliyoruz. Duysunlar diye bir kez daha haykırıyoruz. Emekliye bayram ikramiyesi diye ödenen tutar asgari ücret düzeyine çıkarılsın ve yılda dört kez ödensin."