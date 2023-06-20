Emekliler, bayram ikramiyesinin asgari ücrete yükseltilmesi talebiyle eylem yaptı - Son Dakika
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Emekliler, bayram ikramiyesinin asgari ücrete yükseltilmesi talebiyle eylem yaptı

20.06.2023 19:31

Emekliler, bayram ikramiyesinin asgari ücret seviyesine yükseltilmesi talebiyle Eskişehir'de eylem yaptı. Tüm Emekliler Sendikası Eskişehir Şubesi Başkanı Nalan Karagöz, "Emeklilerin bayram ikramiyesinde herhangi bir artış yapılmamıştır, emekli yok sayılmıştır. Emekliye bayram ikramiyesi diye ödenen tutar asgari ücret düzeyine çıkarılsın ve yılda dört kez ödensin." dedi.

Tüm Emekliler Sendikası Eskişehir Şubesi üyeleri, bugün İsmet İnönü Caddesi'nde toplanarak hükümetin emeklilere yönelik politikalarını protesto etti. Emekliler, "TÜİK şaşırma, sabrımızı taşırma" ve "Dilenci değiliz, emekliyiz" sloganları attı. Emeklilerin taleplerini sıralayan Tüm Emekliler Sendikası Eskişehir Şubesi Başkanı Nalan Karagöz, bayram ikramiyelerinin asgari ücret seviyesine çıkarılmasını ve yılda dört kez ödenmesini istedi.

"EMEKLİLER GEÇİM ZORLUĞU İÇİNDE"

Karagöz, "Geçim zorluğu içindeyiz. Bu maaşlarla, bu bayram ikramiyesi ile ne insana yakışır yaşayabiliyoruz ne de geleneklerimizi yaşatabiliyoruz. TÜİK emeklilerin, emekçilerin gelirlerini baskılamak için, aklı başında hiç kimse tarafından kabul edilemeyecek enflasyon oranları açıklaya dursun; sahada, hayatın akışında yaşam maliyeti çok yüksektir. Gerçekleri gizleyerek, algı yönetimiyle emeklileri daha ne kadar oyalayabileceğinizi sanıyorsunuz" diye konuştu.

Emekliler bayram ikramiyesinin asgari ücrete yükseltilmesini istiyor

"YILDA 4 KEZ ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNDE EK ÖDEME"

"Açıklanan yüzde 39,59 enflasyon hiç inandırıcı değildir" diyen Karagöz, "Hele 2023'ün 5 aylık enflasyonunun yüzde 15,26 olduğunu ifade etmek, bizlerle alay etmektir. Sadece haziran ayı enflasyonu; dövize, mal ve hizmetlere gelen zamlar dikkate alındığında 5 aylık enflasyondan çok daha yüksektir. Bütün bunlar ortadayken emeklilerin bayram ikramiyesinde herhangi bir artış yapılmamıştır, emekli yok sayılmıştır. Oysa taleplerimizi, iktidarın da duyduğu gibi kamuoyuyla paylaşmıştık. Emeklilere yılda dört kez en az asgari ücret düzeyinde ek ödeme yapılsın talebimizi hatırlatmak istiyoruz" dedi.

Emekliler bayram ikramiyesinin asgari ücrete yükseltilmesini istiyor

"ŞİMDİ NEDEN SUSTUNUZ"

Seçim öncesi konuşanların şimdi sessiz olduğuna dikkat çeken Karagöz, "Dört kişilik bir ailenin bir akşam yemeği bile yiyemeyeceği bir miktarı ikramiye diye ödemek, biz emekliler açısından utanç verici, onur kırıcı hale gelmiştir. İşsizlerden sonra toplumun en yoksul katmanı haline dönüştürdüğünüz emeklilerin bayram ikramiyesini asgari ücret düzeyine çıkarın ve acil olarak fark ödeyin. Seçimlerden önce bol bol vaatlerde bulundunuz, şimdi neden sustunuz? Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarılarak, turizmcilerin düşünüldüğü iddia ediliyor. Emekli maaşları ile emeklilerin tatile çıkması zaten mümkün değil. Hiç değilse 15 milyon 600 bin emekliyi çocukları ve torunlarına mahcup etmeyin" diye konuştu.

Emekliler bayram ikramiyesinin asgari ücrete yükseltilmesini istiyor

"BAYRAMDA NEFES ALMAK İSTİYORUZ"

Karagöz, konuşmasını şöyle sürdürdü: "İktidara sesleniyoruz; geçinemiyoruz. Bayramda nefes almak istiyoruz. Bayram ikramiyelerimizi asgari ücret düzeyinde hesaplayın, farkını yeniden ödeyin. Ayrıca dul, yetim ve eşinden, ebeveyninden dolayı maaş alanların bayram ikramiyelerinden kesinti yapmayın. Sandık emeklisi arkadaşlarımıza da bayram ikramiyesi ödenmelidir. Bu konuda tez zamanda çözüm bekliyoruz. Duysunlar diye bir kez daha haykırıyoruz. Emekliye bayram ikramiyesi diye ödenen tutar asgari ücret düzeyine çıkarılsın ve yılda dört kez ödensin."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR (5)
  • Sami Göksu: Yunanistan Batum Bulgaristan tatil birde aipon pro 14 almayacağınıza söz verin devlet gereğini yapar sizi hazırcı lar Cevap Yaz 0 8 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: Seçimler geçti Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Hidayet Aydın: Sayın cumhur başkanım emeklilere verilen bayram ikramiyesini kaldır 60 yaş altı dul hanımlaraın dulluk maaşını kaldır evde bakım parasını kaldır bu millete yaranamazsın şimdiki uygulanan devlet yadımları 20sene öncede vardı ama veren yoktu şimdi kalkmışlar bayram ikramiyesi asgari ücret yakın olsun diyorlar Allah doyursun Cevap Yaz 4 19 Yayından Kaldır
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Asgari Ücret, Eskişehir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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