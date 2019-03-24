Emekliler Bowlingde Stres Attı
1 saat önce
İzmitli emekliler, 41 Burda AVM'de bowling oynayarak stres attılar.
İzmitli emekliler, 41 Burda AVM'de bowling oynayarak stres attılar.
Yaşlılar Haftası nedeniyle İzmit Belediyesi
tarafından düzenlenen bownling turnuvasına 11 emekli evinden yaklaşık 150 kişi katıldı. 41 Burda AVM'deki turnuvada Mehmet Ali Paşa
Emekli evi birinci oldu. Emekliler, İzmit Belediyesi'ne böyle bir etkinlik düzenlediği için teşekkür ettiler. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:15 Kaynak: İHA
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