Son Dakika Haberleri: Emekliler Bowlingde Stres Attı

Emekliler Bowlingde Stres Attı

1 saat önce

İzmitli emekliler, 41 Burda AVM'de bowling oynayarak stres attılar.

Emekliler Bowlingde Stres Attı, System.String[]
İzmitli emekliler, 41 Burda AVM'de bowling oynayarak stres attılar.

Yaşlılar Haftası nedeniyle İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen bownling turnuvasına 11 emekli evinden yaklaşık 150 kişi katıldı. 41 Burda AVM'deki turnuvada Mehmet Ali Paşa Emekli evi birinci oldu. Emekliler, İzmit Belediyesi'ne böyle bir etkinlik düzenlediği için teşekkür ettiler. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:15 Kaynak: İHA

İzmit Belediyesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emekliye İkramiye Müjdesi! Tutar 102 Lira Artabilir 3 Komandonun Hayatını Kaybettiği Kazanın Kamera Görüntüsü Çıktı MHP Lideri Bahçeli, Yenikapı Mitinginde Konuşuyor Yenikapı Mitingindeki Kalabalık Binali Yıldırım'ı Mest Etti: Harikasınız!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 15:55:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emekliler Bowlingde Stres Attı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]