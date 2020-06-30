Emekliler çifte bayram yaşamak istiyor - Son Dakika

Emekliler çifte bayram yaşamak istiyor

Son dönemde yaşanan pandemiden dolayı zor günler yaşayan emekliler hükümetten maaş iyileştirmesi noktasında müjdeli haber bekliyor.

Son dönemde yaşanan pandemiden dolayı zor günler yaşayan emekliler hükümetten maaş iyileştirmesi noktasında müjdeli haber bekliyor.

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Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen, emekli maaşlarının yetersizliğinden yakındı. Degen, "Maalesef emekli maaşları günümüz yaşam koşullarına göre oldukça düşük. Daha önce gerek Genel merkezimiz ve gerekse şube Başkanları olarak en düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olması için hükümet kanadı ve sayın Cumhurbaşkanımıza taleplerimizi ilettik. Daha önemlisi, ek ödeneklerin yanı sıra, yıllardır bir türlü çözümlenemeyen intibak yasasının hayatiyete geçmesi, vergi iadelerinin yüzde 4 'den yüzde 9'a çıkarılmasını da talep etmiştik. Şuana kadar hükümetimizden olumlu bir yansıma olmadı" dedi.


Tüm Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınının Ülkemizde emeklileri daha da sarstığını ve mağdur ettiğini dile getiren Ahmet Degen, daha sonra şunları söyledi; "Aldığı emekli maaşını ile geçinemeyen ve ek iş yapmak zorunda kalan emeklilerimiz, kısıtlamalardan dolayı da büyük mağduriyet yaşadı. Kurban Bayramı öncesi Sayın cumhurbaşkanımızdan emeklilerimiz için müjdeli haberler bekliyoruz. Emekli aylıklarının yetersizliğini çok kez dile getirdik ve genel Merkezimiz nezdinde Hukuk müşavirliğimiz kanalı ile sık sık duyurularını yaptık. Artık bir an önce sorunlarımızın giderilmesini istiyoruz. Bizler emekliler olarak yıllarca ülkemiz için çalışıp gerekirse Ülkemiz için canını veren emekliler olarak ağır yaşam koşulları altında ezilmek istemiyoruz. Evet yılda iki kez maaşlara zam yapılıyor ama bu zamlar gerçekten çok yetersiz. Öyle emeklimiz var ki halen daha 1000 TL'nin altında maaş alıyor. 1000 TL emekli maaşı olan bir insanın nasıl geçineceğini tahmin bile etmek çok zor. Siyasilerimizin bizlerin yani emeklilerin yaşam koşullarını göz önünde bulundurarak gerekli adımları atmasını dört gözle bekliyoruz. Sadece emekli kesimi için değil dul ve yetim aylığı alan insanlarımızda durumu oldukça vahim. Çünkü dul ve yetim aylıklarının da dörde bölünmesi ile ortaya çıkan maaşı birilerinin çok iyi analiz etmesi gerek. Bugüne kadar emeklilerimizin sorunlarını giderme noktasında büyük uğraşlar veren Sayın Cumhurbaşkanımızın dile getirdiğimiz bu konuları da en kısa sürede çözeceğine yürekten inanıyoruz" dedi. - ERZURUM

Türkiye, Hükümet, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 09:44 Kaynak: İHA

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