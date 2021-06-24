Emekliler Derneği Başkanı Bulut güven tazeledi - Son Dakika

Türkiye Emekliler Derneği Karabük Şubesi, 23. Olağan Genel Kurul Kongresi Tüccarlar Kooperatifi salonunda gerçekleştirildi. Kongreye AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz , CHP İl Başkanı Abdullah Çakır , Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez , sivil toplum örgüt temsilcileri ve emekli üyelerin katıldığı kongrede mevcut başkan Celal Bulut tek liste ile seçime girerek yeniden güven tazeledi.

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