Üye Girişi
Emekliler Derneği Başkanı Eyidoğan 11'nci kez güven tazeledi - Son Dakika

Emekliler Derneği Başkanı Eyidoğan 11'nci kez güven tazeledi

25.06.2021 17:35
Emekliler Derneği Başkanı Eyidoğan 11'nci kez güven tazeledi, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Türkiye Emekliler Derneği Çaycuma Şubesi Başkanlığı'nın 20. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Türkiye Emekliler Derneği Çaycuma Şubesi Başkanlığı'nın 20. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti.

Seka Sosyal Tesislerde gerçekleşen genel kurulda tek liste giden mevcut başkan Nizamettin Eyidoğan 11'nci kez güven tazeledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından faaliyet raporları ile gelir gider tablosu okunarak 20.Olağan Genel Kurul toplantısında 11'nci defa başkan olan Eyidoğan şunları söyledi; "19.Olağan Genel Kurulumuzda 3 yıl için bizleri yönetime seçerek görev vermiştiniz. Sizlerin bize vermiş olduğu göreve layık olmak adına yaptığımız çalışmaları takdir edeceksiniz ve siz değerli üyelerimizin görev vermesi halinde 20. Olağan Genel Kurulumuz sonrası başlayacak olan yeni çalışma döneminde de faaliyetlerimiz devam edecektir. Öncelikle başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere silahlı kuvvetlerimizin terör örgütleriyle başarılı mücadelelerinde şehit olan, tüm güvenlik kuvvetlerimizin şehitlerimize ve ebediyete intikal eden emekli dul ve yetimlerimize Allah' tan rahmet diliyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Türkiye Emekliler Derneği genel merkezi ve 113 şubesi ile ülkemizin en büyük sivil toplum kuruluşlarının başında gelmektedir. Derneğimizin amacı insan hakları, çoğulcu ve özgürlükçü demokrasi kuralları, Atatürk ilkeleri, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışının korunması çerçevesinde sosyal güvenlik kurumlarından gelir alanların hak ve menfaatlerini korumak, dayanışmayı sağlamaktır. Sorumluluğunu taşıdığımız emekli dul ve yetimlerin elde edilen haklarını korumakla ve yeni haklardan yararlanmaları için faaliyetlerini yasalara saygılı kalmak kaydı ile temsil ettiğimiz kesimin mağduriyetini gidermek biz dernek yöneticilerinin en büyük hedefi olmuştur. Çaycuma ilçemiz, bölgenin hızla yükselen değeri olarak görülüyor. İlçemizde çok önemli gelişmeler çalışmalar oluyor. Filyos liman projesi son aşamaya geldi. İlçemizde banklarıyla, parklarıyla, bisiklet yollarıyla, düşük banketli yaya yollarıyla, çağdaş yaşam alanlarıyla biz yaşlı ve emeklilerimizin yaşamını kolaylaştırmaktadır. Biz emekliler olarak tüm hizmetleri için Belediye Başkanımız Bülent Kantarcı'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli emeklilerimiz; yeniden bize görev verdiğinizde daha öncede olduğu gibi sizlere en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 20.Olağan Genel Kurulumuzun vatanımıza, milletimize, camiamıza ve Çaycuma'mıza hayırlar getirmesini diler hepinize, sevgilerimi ve saygılarımı sunarım" dedi.

Yapılan oylama sonunda Nizamettin Eyidoğan yönetimdeki dernek yönetimi şu isimlerden oluştu; Ramazan Hotlu, Yılmaz Oruç, Yaşar Demir ve Recai Oral. - ZONGULDAK

Emekliler Derneği Başkanı Eyidoğan 11'nci kez güven tazeledi
Emekliler Derneği Başkanı Eyidoğan 11'nci kez güven tazeledi
Emekliler Derneği Başkanı Eyidoğan 11'nci kez güven tazeledi
Emekliler Derneği Başkanı Eyidoğan 11'nci kez güven tazeledi
Emekliler Derneği Başkanı Eyidoğan 11'nci kez güven tazeledi
Emekliler Derneği Başkanı Eyidoğan 11'nci kez güven tazeledi

Mustafa Kemal Atatürk, Zonguldak, Emekli, Tüed, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Emekliler Derneği Başkanı Eyidoğan 11'nci kez güven tazeledi - Son Dakika


Son Dakika

3. kattan atlayarak ölen genç kızın babası ve ağabeyinden ilginç savunma! Farklı şeyler konuştular 17:55 3. kattan atlayarak ölen genç kızın babası ve ağabeyinden ilginç savunma! Farklı şeyler konuştular Altının kilogramı 497 bin 500 liraya geriledi 17:46 Altının kilogramı 497 bin 500 liraya geriledi Belediyenin yeni gelir kapısı, atıl araziye kurulan seralar oldu 17:38 Belediyenin yeni gelir kapısı, atıl araziye kurulan seralar oldu
Erken seçim isteyen muhalefete Erdoğan'dan yanıt: Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023 17:34 Erken seçim isteyen muhalefete Erdoğan'dan yanıt: Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023 İzmir depremzedelerinden Kılıçdaroğlu'na sitem: 8 aydır nerede olduğunuzu öğrenmek istiyorum 17:08 İzmir depremzedelerinden Kılıçdaroğlu'na sitem: 8 aydır nerede olduğunuzu öğrenmek istiyorum Fatih Terim'den beklenmedik karar! Mbaye Diagne takıma geri dönüyor 17:01 Fatih Terim'den beklenmedik karar! Mbaye Diagne takıma geri dönüyor
AK Partili ilçe başkanı Fatih Füzün'den skandal sözler: Şehidimiz bize uğurlu geldi 15:53 AK Partili ilçe başkanı Fatih Füzün'den skandal sözler: Şehidimiz bize uğurlu geldi Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, 15:13 Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" iddialarını yalanladı

Son Dakika Haberleri
18:03 Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın
17:55 3. kattan atlayarak ölen genç kızın babası ve ağabeyinden ilginç savunma! Farklı şeyler konuştular
17:46 Altının kilogramı 497 bin 500 liraya geriledi
17:43 Avrupa basketbolunun efsanesi Zeljko Obradovic, Partizan'la 3 yıllık sözleşme imzaladı
17:34 Erken seçim isteyen muhalefete Erdoğan'dan yanıt: Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023
17:31 İngiliz Bakan Hancock'tan, evli danışmanıyla eşini aldattığı görüntülerle ilgili açıklama: Sosyal mesafe kuralını çiğnediğimi kabul ediyorum
17:28 Sosyal medya, Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşımıyla sallandı
17:07 İzmir depremzedelerinden Kılıçdaroğlu'na sitem: 8 aydır nerede olduğunuzu öğrenmek istiyorum
17:01 Fatih Terim'den beklenmedik karar! Mbaye Diagne takıma geri dönüyor
16:38 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2019 ve 2020 yılları için ibra edildi
Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın         
18:04
Halının değeri 800 bin lira! 6 metrekarelik ipek halı alıcısını bekliyor Halının değeri 800 bin lira! 6 metrekarelik ipek halı alıcısını bekliyor         
17:46
Avrupa basketbolunun efsanesi Zeljko Obradovic, Partizan'la 3 yıllık sözleşme imzaladı Avrupa basketbolunun efsanesi Zeljko Obradovic, Partizan'la 3 yıllık sözleşme imzaladı         
17:43
"Ayrılacaksın" tartışması kanlı bitti! Annesini öldürüp bahçeye gömdüğünü itiraf etti         
17:37
Sosyal medya, Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşımıyla sallandı Sosyal medya, Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşımıyla sallandı         
17:28
Boğaziçili öğrencilerin bursu yönetmelikte olmayan hükümlerle kesilmiş! Mahkeme Boğaziçili öğrencilerin bursu yönetmelikte olmayan hükümlerle kesilmiş! Mahkeme "yürütmeyi durdurma" kararı verdi         
17:05
Rahmi Koç ve İmamoğlu anlaşmaya vardı! Fenerbahçe Vapuru'nun bakımını yine İBB yapacak Rahmi Koç ve İmamoğlu anlaşmaya vardı! Fenerbahçe Vapuru'nun bakımını yine İBB yapacak         
16:17
Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin         
15:48
Yayınladığı müstehcen video ile tepki çeken Kerimcan Durmaz: İntihar etmeyi düşündüm Yayınladığı müstehcen video ile tepki çeken Kerimcan Durmaz: İntihar etmeyi düşündüm         
15:03
Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu         
14:54
Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış         
14:38
Kaan Yıldırım'a ayrılık iyi gelmedi! Hadise ayrılığı sonrası paylaştığı fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu Kaan Yıldırım'a ayrılık iyi gelmedi! Hadise ayrılığı sonrası paylaştığı fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu         
14:03
"Komşularıma gidiyorum" diyerek ortadan kaybolmuştu! Genç kadın evine geri döndü         
13:26
Yüzük ayrıntısı dikkat çekti! Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı nişan yüzüğünü attı Yüzük ayrıntısı dikkat çekti! Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı nişan yüzüğünü attı         
13:24
"Kanserim" yalanıyla 8 yıl boyunca kocasını aldatan kadın 40 bin lira tazminat ödeyecek         
10:54
Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı         
09:34
Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi         
21:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2021 18:10:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Emekliler Derneği Başkanı Eyidoğan 11'nci kez güven tazeledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement