Son Dakika Haberleri: Emekliler Derneği Yöneticilerine Tefecilik Operasyonu

Emekliler Derneği Yöneticilerine Tefecilik Operasyonu

1 saat önce

Adana merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şubesi yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 8 zanlıdan ikisi tutuklandı.

Emekliler Derneği Yöneticilerine Tefecilik Operasyonu, System.String[]
Adana merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şubesi yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 8 zanlıdan ikisi tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 8 Ocak'ta gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şube Başkanı M.K, derneğin bazı yönetim kurulu üyeleri ve çalışanları ile odun kömür satışı yapan bir firma sahibinin de aralarında bulunduğu 8 zanlı, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan şube başkanı M.K. ve odun kömür satışı yapan firma sahibi F.K. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:08 Kaynak: AA

Yüreğir, Türkiye, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Milletvekili, Bugüne Kadar Ülkesine Dönen Suriyeli Sayısını Açıkladı Poşete 25 Kuruş Vermek İstemeyen Vatandaşlar, Kilo İşi Poşet Almaya Başladı

Türkiye'nin İlk 'Yerli Ağız Sütü Tozu' Üretildi Balıkçılar Uyardı: Hamsinin Kulağına Kar Suyu Kaçtı, Hamsi Almanın Tam Zamanı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 11:19:17. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emekliler Derneği Yöneticilerine Tefecilik Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]