Emekliler Derneği yönetimi işi sıkı tutuyor - Son Dakika

Erzurum'da yaptığı çalışmalar ile üyelerinin yüzünü güldüren Emekliler Derneği Yönetimi, yapımı devam eden yeni konutları gezdi.

Geçtiğimiz iki yılda emekli üyelerine Toplu konut idaresi (TOKİ) tarafından yapılan konutlardan 1000 adet kontenjan kazandıran ve emeklileri ev sahibi yapan Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen ve yönetimi, yine sahaya çıktı.

"Bu kez hedef 5 bin konut"

Gerek Bakanlıklar nezdinde gerekse Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Milletvekilleri ile sık sık istişareler yapan Degen ve ekibi, son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile telefon görüşmesi yaparak Dadaşkent semtinde yapımı devam eden konutlardan emeklilere kontenjan ayrılması noktasında söz aldı. Dernek Başkanı Ahmet Degen beraberinde Genel Sekreter Zekeriya Aras ve Mali Sekreter Lütfü Yıldız ile birlikte inşaat alanlarını gezdi.

Şantiyede inşaatların son halini yakından takip eden Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen, "Şehrin muhtelif yerlerinde Toplu konut idaresi (TOKİ) tarafından yapımı devam eden konutlardan evi olmayan emekli üyelerimiz için kontenjan ayırmaya devam ediyoruz. 2019 yılından bugüne 1000 konut tahsis ederek ev sahibi hayali olan üyelerimizin hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yaz sezonunun gelmesi ile birlikte yine TOKİ tarafından yapılan konutlardan emeklilere kontenjan taleplerimize olumlu cevaplar verildi. Daha önce söz verdiğimiz gibi büyük zorluklar çeken ve kirada bulunan üyelerimize sıcak bir yuva kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bizlere desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen olmak üzere Milletvekillerimiz ve Bürokratlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde ilimize teşrif edecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanımız sayın Murat Kurum ile daha kapsamlı bir görüşme yaparak sonbahara evi olmayan emeklilerimize müjdeler vereceğiz" dedi. - ERZURUM