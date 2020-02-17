Emekliler ek ödeme oranlarının yükseltilmesini istiyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Emekliler ek ödeme oranlarının yükseltilmesini istiyor - Son Dakika Ekonomi

Emekliler ek ödeme oranlarının yükseltilmesini istiyor

11 dakika önce

Türkiye Emekliler Derneği, emekli ve çalışanlar için vergi iadesinin yerine getirilen ek ödeme uygulamasındaki yüzde 4-5'lik oranın yüzde 10'a yükseltilmesini talep etti.

Emekliler ek ödeme oranlarının yükseltilmesini istiyor, System.String[]

Türkiye Emekliler Derneği, emekli ve çalışanlar için vergi iadesinin yerine getirilen ek ödeme uygulamasındaki yüzde 4-5'lik oranın yüzde 10'a yükseltilmesini talep etti.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:38 
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