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Emekliler ek ödeme oranlarının yükseltilmesini istiyor
11 dakika önce
Türkiye Emekliler Derneği, emekli ve çalışanlar için vergi iadesinin yerine getirilen ek ödeme uygulamasındaki yüzde 4-5'lik oranın yüzde 10'a yükseltilmesini talep etti.
Türkiye Emekliler Derneği, emekli ve çalışanlar için vergi iadesinin yerine getirilen ek ödeme uygulamasındaki yüzde 4-5'lik oranın yüzde 10'a yükseltilmesini talep etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:38
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