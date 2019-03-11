Son Dakika Haberleri: Emekliler Ek Zam İstedi

Emekliler Ek Zam İstedi

1 saat önce

Mersin'de, Tüm Emekliler Sendikası üyeleri, emekli maaşlarına ek zam yapılmasını istedi.

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Mersin'de, Tüm Emekliler Sendikası üyeleri, emekli maaşlarına ek zam yapılmasını istedi.

Kent merkezindeki Özgür Çocuk Parkı'nda bir arala gelen sendika üyelerine yoldan geçen emekliler de destek verdi. Şube Başkanı Adil Alaybeyoğlu, Türkiye'de yaklaşık 12 milyon emeklinin yaşadığını ve maaşların geçinmek için yeterli olmadığını söyledi. Evdeki hesabın çarşıya uymadığını, dile getiren Alaybeyoğlu, Çarşı farklı, hayat farklı ve bizim yaşamlarımız farklı. Bizler insanca yaşayabileceğimiz bir dünya için bugüne kadar emek verdik, çalıştık. Yüzde 10 civarında uygulanan zamlar, eridi. Emekli maaşlarına ek zam yapılmasını istiyoruz dedi. - Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:39 Kaynak: DHA

Çocuk Parkı, Mersin, Güncel
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