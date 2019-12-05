Emekliler, ev kazalarıyla ilgili bilgilendirildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri Doktoru Bahar Gülcay Çat Bakır, İkinci Bahar Emekli Evinde yaptığı sunumla emeklileri, ev kazalarına karşı bilgilendirdi.



Mersin Büyükşehir Belediyesi, emekli vatandaşların daha kaliteli, aktif ve sosyal vakit geçirebilmeleri için hizmete açtığı İkinci Bahar Emekli Evinde, farklı alanlarda etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu çerçevede, ölüm ve sakatlığa yol açması ve önlenebilir, kontrol edilebilir olması nedeniyle önemli bir halk sağlığı sorunu olan ev kazaları hakkında üyelere, Evde Bakım Hizmetleri Doktoru Bahar Gülcay Çat Bakır tarafından "Yaşlılıkta Karşılaşılabilecek Ev Kazalarını Önleme" başlığıyla sunum yapıldı.



Emeklilere ev içi güvenlik önlemleri anlatıldı



Dr. Bakır, evde emeklilerin hayatını kolaylaştıracak, bağımsızlıklarını arttıracak, düşme ve kazaları önlemeye yardımcı bilgiler verdi. Evde kazalara yol açabilecek koşulları belirlemenin önemli bir nokta olduğunu vurgulayan Bakır, antre, oturma odası, mutfak, banyo ve yatak odası için güvenlik önlemlerini detaylı bir şekilde anlattı. Sunumun sonunda emekliler, Dr. Bakır'a sorularını yöneltti, evlerinde yaşadıkları, apartmanlarda karşılaştıkları tehlikelerden bahsetti.



Emekli matematik öğretmeni Yücel Türkkan, "Sunumdan çok memnun kaldık. Ben haberini alınca kaçırmamak için özen gösterdim. Zaten merak ettiğim bir konuydu. Evde kazalar neden oluyor, bunu ortadan kaldırmanın yolları var mı, bunu öğrenmiş olduk. Çok da faydalı oldu. Bizim kendi evimizde ufak bıçak kesmeleri dışında bu tür kazalar olmadı ama eşimin annesi bir ev kazası geçirdi. Ankara'da yalnız yaşıyor, evde halıya takılıp düşmüştü. O da kendince halıları sabitledi, buna benzer bir çözüm buldu" dedi.



Etkinlikte ayrıca evde sağlık ve bakım hizmetleri hakkında da bilgilendirme yapıldı. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Manolya Karaoğlan, bu kapsamda ihtiyaç sahiplerinin evde yararlanabileceği sağlık, fizyoterapi, psiko-sosyal destek, kişisel bakım ve temizlik hizmetleri ile ilgili bilgiler verdi. - MERSİN