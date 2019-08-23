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Emekliler Gelir Adaletsizliğinden Şikayet Ediyor

1 saat önce

Türkiye'de memur ve kamu görevlisi emeklileri için maaş artışında toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamazken hakem heyeti karar verici olacak.

Türkiye'de memur ve kamu görevlisi emeklileri için maaş artışında toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamazken hakem heyeti karar verici olacak. Ancak vatandaşa göre gündemdeki oranlar "yetersiz"

Türkiye, Memur, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:00 
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