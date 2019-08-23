Emekliler Gelir Adaletsizliğinden Şikayet Ediyor
1 saat önce
Türkiye'de memur ve kamu görevlisi emeklileri için maaş artışında toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamazken hakem heyeti karar verici olacak.
Türkiye'de memur ve kamu görevlisi emeklileri için maaş artışında toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamazken hakem heyeti karar verici olacak. Ancak vatandaşa göre gündemdeki oranlar "yetersiz"
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:00
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