Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde! - Son Dakika
Üye Girişi

Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde!

17.04.2022 15:40

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere verilen 1100 liralık bayram ikramiyesinin değerinin enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında azaldığını belirterek milyonlarca emeklinin bayram müjdesi beklediğini söyledi.

Türkiye'de13 milyon 644 bin emekli, bayram ikramiyesi için verilecek kararı bekliyor. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün'de konuyla ilgili açıklama yaptı. Son bir yıl içerisinde 1100 liralık bayram ikramiyesinin döviz kuru ve enflasyon karşısında erdiğini vurgulayan Ergün, şunları söyledi, "Emeklilerimiz, 2018 yılında 1000 liralık ikramiyeyle birçok ihtiyacını giderebiliyordu. O dönem 1000 liralık ikramiyeyle emeklilerimiz, kurbanını aldığı gibi torunlarına harçlık da verebiliyordu. Bugün 1100 lira olan ikramiyeyle emeklilerimizin bunları yapması mümkün değil. Çarşıda pazarda fiyatlar artarken, emeklilerin bayram ikramiyesi aynı kaldı. Oysa bayram ikramiyelerine, aylıklara her altı ayda bir yapılan ve enflasyona endekslenen artışlar uygulanıp, bu yılın üç aylık TÜFE artışı da ilave edilseydi ikramiye rakamı 2 bin 903 lira olurdu. Ayrıca, 2018'de en düşük emekli aylığı baz alınarak ödenen bayram ikramiyeleri bugün de aynı gösterge, yani en düşük emekli aylığı baz alınarak ödenseydi 2 bin 500 liraya yükselirdi. Bugün geldiğimiz noktada, enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında 1100 liralık bayram ikramiyesinin değeri azalmıştır. TÜED olarak, ikramiye rakamının en düşük emekli maaşı olan 2 bin 500 liraya yükseltilmesini istiyoruz."

Emekliler bayram ikramiyesinde müjde bekliyor

"EMEKLİLER, TORUNLARINA MAHÇUP OLMAMAK İSTİYOR"

Ergün, hayat pahalılığının ve basında çıkan haberlerin, emeklilerde bayram ikramiyelerinin yükseltileceği yönünde ciddi bir beklenti oluşturduğuna dikkati çekerek, her gün Türkiye'nin dört bir yanındaki yüzlerce emekliden ikramiye artışıyla ilgili telefon ve mesaj aldıklarını bildirdi.

Emekliler bayram ikramiyesinde müjde bekliyor

"EMEKLİLERİMİZ, ALIŞVERİŞ FİLESİNİ DOLDURMAK İSTİYOR"

Ortaya çıkan yüksek beklentinin hayat kırıklığına dönüşmemesi gerektiğini ifade eden Ergün, "Emeklilerimiz, bayram öncesi çarşıda pazarda, torbasını ve filesini doldurmak istiyor. Çocuklarına, torunlarına mahcup olmamak istiyor. İhtiyacını alabildiği bir bayram geçirmek istiyor. Bayram ikramiyesi bunun için önemli bir fırsattır. Sayın Cumhurbaşkanımızdan beklentimiz ömürlerini bu ülkenin imar ve inşasına harcayan, bu ülkenin annesi ve babası olan emeklilerimizin yüzünü güldürecek bir rakamı, bayram müjdesi olarak açıklamasıdır. Milyonlarca emeklimiz bu müjdeyi beklemektedir" dedi.

YORUMLAR (2)
500
MHP'de 'enflasyon' depremi: Baki Ersoy istifa etti! 'Zamlar milletin belini büküyor' dediği için ihracı isteniyordu MHP'de 'enflasyon' depremi: Baki Ersoy istifa etti! 'Zamlar milletin belini büküyor' dediği için ihracı isteniyordu Elbistan'da 'Alışveriş Bayramı' coşkusu Elbistan'da 'Alışveriş Bayramı' coşkusu

Kazım Ergün, Enflasyon, Bayram, Tüed, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde! - Son Dakika


Son Dakika
15:55 Nihat Özdemir'in ardından MHK Başkanı da görevi bıraktı
15:42 Konyaspor, Gaziantep FK'yı 4-1'lik skorla mağlup etti!
15:41 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun masasındaki son anket
15:32 Besicilik yapan çiftçinin ahırına giren kurtlar 10 koyunu öldürdü!
15:28 Kapı kapı dolaşıp satıcı kadından aldıkları tereyağı eriyince patates püresi çıktı
15:19 Almanya'da kebap depremi! Fiyatların artmasıyla dükkanlar kısa süre içinde kapanabilir
15:04 Tarkan, keçi yavrularını meleyerek çağırdığı anları paylaştı
14:57 Mustafa Sarıgül'den kiralık konut krizinin çözümü için 6 maddelik öneri geldi!
14:50 Galatasaray'ın çılgın Merih Demiral planı!
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan talebiyle Mariupol'deki camiye sığınan Türkler artık özgür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 16:03:00. #1.12#
SON DAKİKA: Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement