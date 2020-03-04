Son Dakika › Güncel › Emekliler için banka promosyonu protokolü imza töreni-1 - Son Dakika
Emekliler için banka promosyonu protokolü imza töreni-1
6 saat önce
Emekliler için banka promosyonu protokolü imza töreni-1.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:48 Kaynak: DHA
Emekliler için banka promosyonu protokolü imza töreni-1
Son Dakika Suudi general yaptığı tespitle alay konusu oldu: Erdoğan, koronavirüsü Arabistan'a yaymaya çalışıyor BDDK'nın yeni hizmeti e-Devlet'te kullanıma açıldı Garanti BBVA, emekli promosyonlarını yüzde 166 artırdı Putin-Erdoğan görüşmesi öncesi Moskova'da güvenlik önlemleri arttırıldı