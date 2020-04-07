Emekliler ikramiye kuyruğunda sosyal mesafe kuralına uydu - Son Dakika

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Emekliler ikramiye kuyruğunda sosyal mesafe kuralına uydu
6 saat önce
İkramiyelerini çekmek için bankaya gelen emekliler, sosyal mesafe kuralına uyarak sırada bekledi.
İkramiyelerini çekmek için bankaya gelen emekliler, sosyal mesafe kuralına uyarak sırada bekledi.
Emekliler bugünden itibaren bayram ikramiyelerini almaya başladı. Koronavirüs salgınından korunmak için takım tedbirler almıştı. Sosyal mesafe bu tedbirlerin bir tanesi. İstanbul Taksim'de ikramiyelerini çekmek için bankaya gelen emekliler sosyal mesafe kuralına uyması dikkat çekti.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 03:15 Kaynak: İHA
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