Emekliler kenti Kırıkkale, 24 saat dezenfekte ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emekliler kenti Kırıkkale, 24 saat dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Emekliler kenti Kırıkkale, 24 saat dezenfekte ediliyor

6 saat önce

Emekliler kenti olarak bilinen Kırıkkale'de, korona virüs (Covid-19) salgınına karşı dezenfekte çalışmaları 24 saat devam ederken sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü yaşlı insanlarında temek gıda ihtiyaçları gideriliyor.

Emekliler kenti Kırıkkale, 24 saat dezenfekte ediliyor, System.String[]

Emekliler kenti olarak bilinen Kırıkkale'de, korona virüs (Covid-19) salgınına karşı dezenfekte çalışmaları 24 saat devam ederken sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü yaşlı insanlarında temek gıda ihtiyaçları gideriliyor.


Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra park, bahçe, toplu taşıma araçlarının ilaçlama çalışmalarını sürdüren Kırıkkale Belediyesi, şehri baştan aşağı ilaçlayarak İtfaiye ekiplerince de yol ve kaldırımlar dezenfekte ediliyor. Zabıta ekiplerince de sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü yaşlı insanların temel gıda ihtiyaçları gideriliyor.


Tüm dünyayı saran bir virüsle mücadele ettiklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, gönül birliği ederek hep birlikte Korona virüsü yeneceklerini söyledi.


Dezenfekte çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Saygılı, şunları kaydetti:


"Bugünde hastanemizin etrafındaki eczanelerimizi, sağlık çalışanlarımız da bu günlerimizin kahramanları onlara teşekkür ediyorum. Eczanelerin ve etrafları dezenfekte çalışmaları yapılıyor. İnşallah kısa zaman da bu işten kurtulacağız. Bunu başarmanın bir yolu da hep birlikte gönül olarak el ele vermekten geçiyor. Her gün sayılar açıklanıyor. Kaç kişi virüse maruz kalmış açıklanıyor devletimiz tarafından ve ciddi tedbirler alınıyor."


Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarında dışarıya çıkmaması noktasında tedbirler alındığını ifade eden Saygılı, "Bugün eczacı arkadaşlarla da görüştük. Sürekli kendilerinden ilaç alışverişinde bulunan yaşlılarımızın evlerine bizzat teslim ettiklerini söylerdiler ki bu bizi memnun etti. Biliyorsunuz vefa gruplarımız var. Valiliğimizin başkanlığında belediyemiz de bu işte aktif olarak çalışıyor. İnşallah az kaldı bu illetten kurtulacağız" ifadelerini kullandı.


Dezenfekte çalışmalarının 24 saat sürdüğünü kaydeden Saygılı, kent genelinde insanların yoğun olduğu yerlerde yıkama ve ilaçlama çalışmalarının yapıldığını da sözlerine ekledi. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:44 Kaynak: İHA

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