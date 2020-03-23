Emekliler kenti Kırıkkale 24 saat dezenfekte ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Genel Emekliler kenti Kırıkkale 24 saat dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Emekliler kenti Kırıkkale 24 saat dezenfekte ediliyor

6 saat önce

Emekliler kenti Kırıkkale 24 saat dezenfekte ediliyor Emekliler kenti olarak bilinen Kırıkkale'de, Korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı dezenfekte çalışmaları 24 saat devam ederken sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü yaşlı insanlarında temek gıda ihtiyaçları gideriliyor.

Emekliler kenti Kırıkkale 24 saat dezenfekte ediliyor

KIRIKKALE - Emekliler kenti olarak bilinen Kırıkkale'de, Korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı dezenfekte çalışmaları 24 saat devam ederken sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü yaşlı insanlarında temek gıda ihtiyaçları gideriliyor.

Korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra park, bahçe, toplu taşıma araçlarının ilaçlama çalışmalarını sürdüren Kırıkkale Belediyesi, şehri baştan aşağı ilaçlayarak İtfaiye ekiplerince de yol ve kaldırımlar dezenfekte ediliyor. Zabıta ekiplerince de sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü yaşlı insanların temel gıda ihtiyaçları gideriliyor.

Tüm dünyayı saran bir virüsle mücadele ettiklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, gönül birliği ederek hep birlikte Korona virüsü yeneceklerini söyledi.

Dezenfekte çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Saygılı, şunları kaydetti:

"Bugünde hastanemizin etrafındaki eczanelerimizi, sağlık çalışanlarımız da bu günlerimizin kahramanları onlara teşekkür ediyorum. Eczanelerin ve etrafları dezenfekte çalışmaları yapılıyor. İnşallah kısa zaman da bu işten kurtulacağız. Bunu başarmanın bir yolu da hep birlikte gönül olarak el ele vermekten geçiyor. Her gün sayılar açıklanıyor. Kaç kişi virüse maruz kalmış açıklanıyor devletimiz tarafından ve ciddi tedbirler alınıyor."

Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarında dışarıya çıkmaması noktasında tedbirler alındığını ifade eden Saygılı, "Bugün eczacı arkadaşlarla da görüştük. Sürekli kendilerinden ilaç alışverişinde bulunan yaşlılarımızın evlerine bizzat teslim ettiklerini söylerdiler ki bu bizi memnun etti. Biliyorsunuz vefa gruplarımız var. Valiliğimizin başkanlığında belediyemiz de bu işte aktif olarak çalışıyor. İnşallah az kaldı bu illetten kurtulacağız" ifadelerini kullandı.

Dezenfekte çalışmalarının 24 saat sürdüğünü kaydeden Saygılı, kent genelinde insanların yoğun olduğu yerlerde yıkama ve ilaçlama çalışmalarının yapıldığını da sözlerine ekledi.

Emekliler kenti Kırıkkale 24 saat dezenfekte ediliyor

Kırıkkale, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:28 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir
Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum
Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı         
12:36
Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti         
11:34
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti         
11:04
Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti         
10:21
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı         
09:49
'Evde kal' çağrısına uydular, evlerine çekildiler! Hangi ünlü isimlere sokağa çıkma yasağı geldi? 'Evde kal' çağrısına uydular, evlerine çekildiler! Hangi ünlü isimlere sokağa çıkma yasağı geldi?         
09:43
Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım         
09:35
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı         
09:09
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı         
09:00
Genç adam 'Kim korkar koronadan' diyerek marketteki deodorantları yaladı Genç adam 'Kim korkar koronadan' diyerek marketteki deodorantları yaladı         
08:44
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı         
08:43
Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti         
07:33
Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi         
06:42
KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi         
22:55
Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı         
22:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 19:54:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Emekliler kenti Kırıkkale 24 saat dezenfekte ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]