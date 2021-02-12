Emekliler kenti Kırıkkale'de yaşlılara Covid-19 aşısı uygulanmaya başlandı - Son Dakika

Emekliler kenti Kırıkkale'de yaşlılara Covid-19 aşısı uygulanmaya başlandı

12.02.2021 14:01
Emekliler kenti Kırıkkale'de yaşlılara Covid-19 aşısı uygulanmaya başlandı, System.String[]

Emekliler kenti Kırıkkale'de yaşlılara Covid-19 aşısı uygulanmaya başlandı Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama programında emekliler kenti Kırıkkale'de, 70 yaş üstü vatandaşlar için ilk doz CoronaVac aşısının uygulanması sürüyor.

Emekliler kenti Kırıkkale'de yaşlılara Covid-19 aşısı uygulanmaya başlandı

KIRIKKALE - Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama programında emekliler kenti Kırıkkale'de, 70 yaş üstü vatandaşlar için ilk doz CoronaVac aşısının uygulanması sürüyor.

Emekliler kenti olarak bilinen Kırıkkale'de yürütülen aşılama programları kapsamında, 70 yaş ve üzerindeki vatandaşlar sisteme tanımlandı. Aşı hakkı tanınan ve randevularını alan 70 yaş üstü vatandaşlar, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşı oluyor. Bu yaş grubu da 28 gün sonra ikinci doz aşılarını olacak. Sistem üzerinden randevularını alan 70 yaş üzeri vatandaşlar, kendileri için belirlenen sağlık kuruluşlarına geldi. Aşılarını olan vatandaşlar, kendilerine yardımcı olan sağlık görevlilerine teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

"Aşıdan beklentim çocuklara bulaştırmamak"

Hürriyet Aile Sağlığı Merkezi'nde ilk aşısını olan 70 yaşındaki İsmail Gönel, "Ümidimiz aşının faydalı olup çocuklarımızı kurtarmak. Biz artık yaşımızı almışız ama geridekileri düşünmek lazım. Yasalara uymak lazım. Zamanında devletimize vermiş olduğu zamanında içeri girip zamanında çıkmak lazım. Vatandaşları rahatsız etmememiz lazım. Edremit'de idim. Edremit'ten geldim geleli yasaklara uyuyorum. 3 ay hiç dışarı çıkmadım. Başka torunları düşünüyorum. Başka bir şeyim yok. Benim kayınço korona virüsten öldü. Hanım şu anda baldızda annesine bakıyor. O yüzden müşkül durumdayız. Bunları düşünerek ileriyi görmek lazım. İleri görüp vatandaşları daha huzurlu yaşamaya sevk etmek lazım. Aşıdan beklentim çocuklara bulaştırmamak" dedi.

"İnşallah ikinci aşıyı da vurulacağım"

Aşıdan büyük umudu olduğunu ifade eden 72 yaşındaki Haydar Erman, "Hastalanmayayım diye aşıdan büyük umudum var. Allah razı olsun sebep olanlardan. Hocalarımızdan Cumhurbaşkanımızdan. Hepsinden Allah razı olsun. Çok memnunuz. Hocalarımızdan Allah razı olsun geldim hiç bekletmedi anında aşımı yaptı. Çok memnunuz. Allah milletimize, devletimize, hocalarımıza zeval vermesin. Hiç içeriden çıkmıyorum. Şimdi randevu aldım. Randevuma da geldim tam saatimde de iğnemi yaptılar. Allah bin kere razı olsun. İnşallah ikinci aşıyı da hocama geleceğim vuracak. Ölmezsem sağlıklı olursam Allah cümlemize sağlık versin. Korkuyordum ama önce tereddüt ediyordum. Ölürüz falan yaşlıyız inşallah bir şey olmaz çok memnun olduk. Zaman kılarken hepsine dua edeceğim" ifadesini kullandı.

Emekliler kenti Kırıkkale'de yaşlılara Covid-19 aşısı uygulanmaya başlandı
Emekliler kenti Kırıkkale'de yaşlılara Covid-19 aşısı uygulanmaya başlandı
Emekliler kenti Kırıkkale'de yaşlılara Covid-19 aşısı uygulanmaya başlandı

Koronavirüs, Kırıkkale, Edremit, Mevla, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Emekliler kenti Kırıkkale'de yaşlılara Covid-19 aşısı uygulanmaya başlandı - Son Dakika


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