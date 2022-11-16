Emekliler arazi satın alıp kendi köylerini kurdu! Yaşamı daha keyifli hale getirmenin tadını çıkartıyorlar - Son Dakika
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Emekliler arazi satın alıp kendi köylerini kurdu! Yaşamı daha keyifli hale getirmenin tadını çıkartıyorlar

16.11.2022 12:07

Bir grup emekli yıllar önce Bilecik'in İnhisar ilçesinde satın aldıkları araziye yaptırdıkları 38 evle adeta köy oluşturarak arkadaşlık ilişkileri ve dayanışmayla yaşamı daha kolay ve keyifli hale getirdi.

Emekli Nazif Turan, Olcay Günay ve Süleyman Özmen, 1996 yılında doğanın içinde yaşamaya karar vererek, İnhisar ilçesinin Sakarya Nehri kıyısında bulunan Çayköyü'ndeki 100 dönümlük alana ev inşa etmek için yapı kooperatifi kurdu.
Bunun üzerine Eskişehir, Sakarya ve Bilecik'te esnaftan memura farklı sektörlerden emekli olan 35 kişinin daha katılmasıyla satın aldıkları araziye toplam 38 ev yaptırıp, aileleriyle nüfusu 100 kişiyi bulan "köyde" yaşamaya başladı.

KENDİ ÜRÜNLERİNİ YETİŞTİRİYORLAR

Ev başına düşen yaklaşık birer dönümlük arazide domates, zeytin, incir ve nar yetiştiren emekliler, salça, zeytinyağı, tarhana gibi ürünleri de kendileri yapıyor. Site sakinleri, tavuk, kaz gibi kanatlı hayvanlar besliyor.

Arazi satın alıp kendi köylerini kurdular! 38 evde yaşayan herkesin ortak bir özelliği var

"DOKTOR VE ÇEŞİTLİ SEKTÖRDEN EMEKLİLERİMİZ VAR"

Emekli işçi Nafiz Turan, evlerinin bulunduğu konumun Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde bulunan kaplıcalara da yakın olduğunu söyledi. Evlerinin içinde bulunduğu 100 dönümlük arazide yaşayan emeklilerin ürünlerini doğal olarak yetiştirdiğini ifade eden Turan, şöyle konuştu: "Domates, zeytin, incir, nar gibi ürünleri yetiştirebiliyoruz. Doktor ve çeşitli sektörlerden emeklilerimiz var. Burada yazın ve kışın ayrı güzelliği var. Rakımdan dolayı kışın kar yağmadığı ve deniz seviyesine yakın olduğu için kışın da güzel bir yaşam sürdürülebiliyor. Doğamızda geyiklerimiz var. Sitenin içerisinde dolaşıyorlar. Yaban hayvanlarının birçoğuyla karşılaşmak mümkün. Burası atıl bir yerdi. Atıl yeri değerlendirdik. Hem köy için hem de emeklilerimizin yaşaması için düzgün bir hale getirildi. Her ev bir dönümlük. 80 metrekarelik alana tripleks, geri kalan kısımları yeşil alan ve tarım yapacağı alanlar olarak değerlendiriliyor."

Arazi satın alıp kendi köylerini kurdular! 38 evde yaşayan herkesin ortak bir özelliği var

"EMEKLİLİĞİMİZ GAYET GÜZEL GEÇİYOR"

Emekli makinist Olcay Günay da 2000 yılından beri yaşadığı bölgede çeşitli üretimler yaptığını söyledi. Bölgenin temiz havası olduğunu belirten Günay, "Kahvaltıdan sonra tarım için ayrılan alanda çalışmaya başlıyorum. Temiz havada da günlerimiz güzel geçiyor. Emekliliğimiz gayet güzel geçiyor. Tüm emekliler böyle temiz havada sıhhatlerini muhafaza edebilmek için kendilerini yormadan herhangi bir şeylerle meşgul olabilirler." diye konuştu.

Arazi satın alıp kendi köylerini kurdular! 38 evde yaşayan herkesin ortak bir özelliği var

"MEVSİMİNE GÖRE DOĞAL BESLENİYORUZ"

Site sakinlerinden emekli memur Emine Turan ise çeşitli meyve ve sebzeler yetiştirdiklerini dile getirerek, "Kendi salçamızı, zeytinyağımızı, tarhanamızı, kurutmalarımızı doğal olarak yapıyoruz. Doğal ortamda doğal ürünler yapıyoruz. Mevsimine göre doğal besleniyoruz. Temiz hava ve bol gıda, zamanımız burada güzel geçiyor." ifadelerini kullandı.

Arazi satın alıp kendi köylerini kurdular! 38 evde yaşayan herkesin ortak bir özelliği var

"BÜYÜKŞEHİRDEN BURAYA GELİNCE MUTLU OLUYORUZ"

Kıbrıs gazisi Mehmet Ali Şahin de güzel bir sitede iyi arkadaşlık ortamında yaşadıklarını belirterek, yaşıtlarıyla doğal ortamda güzel vakit geçirdiklerini vurguladı. Emekli esnaf Süleyman Özmen ise yetiştirdikleri ürünleri yakınlarına da ikram ettiklerini ifade ederek, "Burada çok mutluyuz. Büyükşehirlerden buraya gelince mutlu oluyoruz. Kuşların sesleri... Rüzgar püfür püfür eser ve adama dokunmaz. İklim şartları da güzel." dedi.

Arazi satın alıp kendi köylerini kurdular! 38 evde yaşayan herkesin ortak bir özelliği var
Arazi satın alıp kendi köylerini kurdular! 38 evde yaşayan herkesin ortak bir özelliği var
Kaynak: AA
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Süleyman Özmen, İnhisar, Bilecik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekliler arazi satın alıp kendi köylerini kurdu! Yaşamı daha keyifli hale getirmenin tadını çıkartıyorlar - Son Dakika

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