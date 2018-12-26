Emekliler Meclisi'nde İlk Başkan Dursun Keskin

Nilüfer Kent Konseyi'nin son genel kurulunda oluşturulan Emekliler Meclisi'nde ilk seçim yapılırken, Dursun Keskin oy birliği ile başkan seçildi.

Nilüfer Kent Konseyi'nin son genel kurulunda oluşturulan Emekliler Meclisi'nde ilk seçim yapılırken, Dursun Keskin oy birliği ile başkan seçildi.



Kent Konseyi Emekliler Meclisi'nin seçimli ilk olağan genel kurulu Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde gerçekleşti. Toplantıya Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına Başkan Vekili Adil Kayaoğlu, Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp ile gönüllüler katıldı. Belediye Başkan Vekili Adil Kayaoğlu, çiçeği burnundaki Emekliler Meclisi'ne başarılar diledi. Emekliler Çalışma Grubu'nun yıllardır özveriyle hareket ettiğine dikkat çeken Kayaoğlu, çalışmaların gençlere de örnek olması dileğinde bulundu.



Konuşmaların ardından başkanlık ve yürütme kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Genel kurulda tek aday olan Dursun Keskin yapılan açık oylamada Kent Konseyi Emekliler Meclisi'nin ilk başkanı oldu.



Seçimin ardından üyelere teşekkür eden Dursun Keskin, "Yaklaşık 15 yıldır çalışma grubu olarak hareket eden bu birlikteliğimiz artık kabına sığmayarak daha farklı bir kimlik kazandı. Sorumluluklarımız arttı. Nilüfer'e katkı koymak ve emeklilerimizin sesini duyurmak adına daha güçlü hareket edeceğiz. Destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Genel kurulda ayrıca Emekliler Çalışma Grubu yürütme kurulu üyelerine teşekkür plaketi takdim edildi. Yapılan oylamada İbrahim Malçok, Oya Erkonuk, Yeşim Erkmenuğur, Şükrü Taşçı, Süleyman Tan, Mustafa Nacar da Yürütme Kurulu listesinde yer aldı. - BURSA

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