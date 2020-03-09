Emekliler promosyon ücretlerinden memnun değil - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emekliler promosyon ücretlerinden memnun değil - Son Dakika

Emekliler promosyon ücretlerinden memnun değil

6 saat önce

3 yıl boyunca emekli maaşını alma taahhüdünde bulunan emeklilere verilecek promosyon ücretleri belli oldu.

Emekliler promosyon ücretlerinden memnun değil, System.String[]

3 yıl boyunca emekli maaşını alma taahhüdünde bulunan emeklilere verilecek promosyon ücretleri belli oldu. Ancak rakamlar emekli kesimi memnun etmedi. TÜED Başkanı Kazım Ergün, "Emeklilere verilecek 750 lira tutarındaki promosyon çok düşük. Özel bankaların ise çıtayı arttırması gerekiyor" dedi.

Emeklilere 2020-2023 dönemi için verilecek promosyon ücretleri geçtiğimiz hafta belli oldu. Maaşı bin 500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 TL, bin 500-2 bin 500 TL arasında olan emeklilere 625 TL, 2 bin 500 TL üstünde olanlara ise 750 TL ödeme yapılmasına karar verildi .

Ücretler özel ve kamu bankalarında farklılık gösteriyor. Maaşı 2 bin 500 TL'nin üzerinden olanların promosyon tutarı kamu bankalarında 750 TL'den başlıyor, özel bankalarda 2 bin 250 TL'ye kadar çıkıyor.

Emekliler tarafında yeni tarifeler olumlu karşılanmadı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Uludağ Şube Başkanı Kenan Pars, emeklilere verilen en yüksek 750 lira tutarındaki promosyonun çok düşük olduğunu söyledi. Pars, "Emekli promosyonları çok az. 13 milyon emeklinin de pazarlık masasında temsil edilmesi gerekirdi" dedi.

Pars, özel bankaların emeklileri cezbeden tekliflerinin iyi incelenmesi gerektiğini altını çizerek, "Bankalar vaatlerini yerine getirmelidir. Aksi takdirde ağır yaptırımlara maruz kalırlar. Emeklilerimizin de çalıştığı bankaların sunduğu avantajları iyi incelemeleri gerekiyor" diye konuştu.

(İHA)

Kazım Ergün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir
15 Temmuz'da derdest edilen emekli Korgeneral Mehmet Şanver, Babacan'ın partisine katıldı Fransa Kültür Bakanı Franck Riester, yeni tip koronavirüse yakalandı Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı

Son Dakika Haberleri
23:06 OSMAN KAVALA 'CASUSLUK' SUÇUNDAN DA TUTUKLANDI
23:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'dan ayrıldı
23:00 Osman Kavala 'Casusluk' suçundan da tutuklandı (1)
22:59 OSMAN KAVALA 'CASUSLUK' SUÇUNDAN DA TUTUKLANDI (1)
22:58 ANKARA Eski Bakan Şevket Kazan, hayatını kaybetti - 2

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 23:10:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Emekliler promosyon ücretlerinden memnun değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]