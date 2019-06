Emekliler Sendikası Akhisar Şubesi 1. Olağan Kongresi yapıldı

DİSK'e bağlı Emekliler Sendikası Akhisar Şubesi 1. Olağan Kongresi Akhisar Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşti. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Akhisar İlçe Başkanı İsmail Fikirli'nin de katıldığı kongrenin divan başkanlığını Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Ercan Çınarlı Divan Başkanlığı'nı yürüttü.Seçimli kongrenin tek adayı Mehmet Curaoğlu yaptığı konuşmada, "Biz emekliler 1995 yılından bu yana sendika kurarak örgütlü yaşam mücadelesi vermekteyiz. 1. Olağan kongremizi, bizlerin örgütlenme ve mücadele isteğimizi ortaya koyması açısından önemsiyoruz. Ülkemizde 12 milyon civarında emekli var, hızla üye sayımızı artırıp taleplerimizi öne çıkararak mücadeleyi yükseltmeliyiz. Sendikamız 9 Şubat'ta başlattığı kuruluş sürecini kısa sürede tamamlayarak hızla üye sayısını artırıp, demokrasi mücadelesinde yerini alan önemli kuruluşlar arasında sayılacaktır. Çünkü biz emeklilerin çocuklarımıza, torunlarımıza ve doğanın korunmasına karşı sorumluluklarımız var. Bu sorumluktan asla kaçamayız diye düşünüyorum. Tüm emeklileri Disk-Emekli-Sen çatısı altında örgütlenmeye çağırıyorum. Bizler dernek değil sendikal örgütlenme yaparak taraf olmak istiyoruz." dedi.Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise kongrede yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Sendikalar ile seçim öncesi de görüşmeler yapıp çalışma felsefelerimizi ortaya koymuştuk. Göreve başladığımız zamandan beri hızlıca çalışmaya devam ediyoruz. Yaptığımız her işte daha önceki belediye anlayışı ile aramızdaki farkı ortaya koymaya çalışıyoruz. Gerek yaptığımız toplu iş sözleşmesi ile sendikalar ile olan ilişkimiz ile işçilerimize verdiğimiz haklar ve önem ile bu farkı her geçen gün arttırıyoruz. Bu ülkede maalesef emeklilerimizin durumu istediğimiz gibi değil. Yardım olarak verilen sadaka kültürü ile verilen bir anlayış var. Ama her zaman için maalesef bu böyle oluyor" dedi.Faaliyet raporu ve gelir-gider tablosunun açıklanmasının ardından kongre sona erdi. - MANİSA