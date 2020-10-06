Emekliler, Tarsus Gençlik Kampında stres attı - Son Dakika

Emekliler, Tarsus Gençlik Kampında stres attı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Emekli Evi üyesi emeklileri, Tarsus Gençlik Kampı'nda ağırladı.

Emekliler, Tarsus Gençlik Kampında stres attı, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Emekli Evi üyesi emeklileri, Tarsus Gençlik Kampı'nda ağırladı. Hijyen kurallarına azami özen gösterilerek gerçekleştirilen etkinlikte emekliler, açık havada doğanın tadını çıkardı, kebap yedi, saz ekibinin çaldığı şarkılarla stres attı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde vatandaşların yaşadığı sıkıntıları azamiye indirmek ve toplumun tüm kesimlerinin sosyal hayata katılabilmesi için yürüttüğü çalışmalara aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yenişehir Emekli Evi üyesi 20 emekli, Tarsus Gençlik Kampında ağırlandı.

Mersin'den otobüsle alınan emekliler, Tarsus'a götürülerek önce şelaleyi gezdi. Ardından Tarsus Gençlik Kampı kampüsüne giden emeklilere burada usta aşçılar tarafından hazırlanan kebap ikramı yapıldı. Büyükşehir sağlık ekiplerinin de hazır bekletildiği etkinliğe Büyükşehir Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yöneticileri de katıldı.

Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami özen gösterilen programda Gazeteci-Yazar Mirza Turgut, Mersin tarihi üzerine gerçekleştirilen söyleşide konuşmacı oldu. Turgut, konuşmasında Mersin'in tarihi ve gelişimi hakkında bilgi verdi. Mersin'in 180-200 yıllık geçmişi olan bir kent olduğuna vurgu yapan Turgut, konuşmasının sonunda emeklilerin sorularını da yanıtladı.

"Düşünülmüş olmak, hatırlanmak keyiflendirdi"

Emekli 72 yaşındaki Aysel Yeni, verilen hizmetten oldukça memnun olduklarını kaydederek, "Pandemi döneminde hijyen kurallarına uyarak sokağa çıkma yasağına riayet ettik. Elbette bu dönemde çok sıkıldık. Maaş almak veya market alışverişimizi yapmak için dışarı çıktık. Bu etkinlik beni oldukça mutlu etti. Düşünülmüş olmak, hatırlanmak keyiflendirdi. Büyükşehir yetkililerine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

"5 yıldızlı lokantaya gitsen böyle hizmet olmaz!"

Emekli Evinin bir başka üyesi Yusuf Eğidemir de arkadaşlarıyla bir araya gelmekten dolayı huzur bulduğunu söyleyerek, "Başkanımız Vahap Seçer'e teşekkür ediyorum, Emekli Evini açıp, bizleri misafir ettikleri için. Oraya gittiğimde arkadaşlarımla bir araya gelmekten dolayı huzur buluyorum, dertleşiyorum. Bugünkü etkinlikten de memnun kaldım. 5 yıldızlı lokantaya gitsen böyle hizmet olmaz. Çok güzel şekilde ağırlandık. Her şey için sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.

Emeklilerden Cumali Yıldırım ise çok güzel ve zevkli dakikalar geçirdiklerini belirterek, "Etkinliklerin devamını diliyor ve teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Temiz havada ağaçların altında gerçekleşen etkinliğin son bölümünde ise Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan saz ekibi, başta sanat musikisi olmak üzere birçok eseri emekliler için seslendirdi. - MERSİN

Emekliler, Tarsus Gençlik Kampında stres attı
Emekliler, Tarsus Gençlik Kampında stres attı
Emekliler, Tarsus Gençlik Kampında stres attı
Emekliler, Tarsus Gençlik Kampında stres attı

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Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 10:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Emekliler, Tarsus Gençlik Kampında stres attı - Son Dakika

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