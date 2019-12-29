Emekliler yeni yılda "intibak" istiyor - Son Dakika
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Emekliler yeni yılda "intibak" istiyor

6 saat önce

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), 2000 yılında önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin 2000 yılından sonra emekli olanlara da uygulanmasını talep etti.

Emekliler yeni yılda

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), 2000 yılında önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin 2000 yılından sonra emekli olanlara da uygulanmasını talep etti.

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2000 öncesinde emekli olanlar ile sonrasında emekli olanların aylıkları arasında farklılıklar bulunduğunu belirterek, 2000'den sonra emekli olanların aleyhine olan bu farklılığın intibakla giderilebileceğini söyledi.

2000'den sonra emekli olanlara intibak uygulanmasını yıllardır talep ettiklerini anımsatan Ergün, "2000 yılı öncesi ile 2000 sonrası emeklilerin aylıkları arasında ortalama 300 lira fark söz konusu. 2000 öncesinde emekli olanlar için yapılan intibakın, yeni yılda 2000'den sonra emekli olanlara da uygulanmasını istiyoruz. Bu talebimizi içeren bir mektup yazıp, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdik." dedi.

Bazı dönemlerde aylıklara yapılan seyyanen zamların emeklileri kısmen rahatlattığını dile getiren Ergün, sosyal güvenlik mevzuatındaki değişiklikler ve aylık hesaplama yöntemleri nedeniyle aylıklarda istenilen düzeyde eşitliğin sağlanamadığını, Ekim 2008 itibarıyla çalışma süresi uzadıkça emekli aylıklarında kayıpların arttığını anlattı.

"Cumhurbaşkanımızın sesimize kulak vereceğine inanıyoruz"

Ergün, emeklilerin bayram ikramiyesi, 2000 öncesi SSK emeklilerinin intibakı, konut edindirme yardımı (KEY) ödemeleri, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ücretsiz ve indirimli seyahat, evi olmayan emeklilere konut imkanı gibi uygulamalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çalışılan dönemlerdeki sigorta mevzuat hükümleri esas alınarak, karma sisteme göre hesaplanan emekli aylıkları arasında oluşan eşitsizliklerin giderilmesi amacıyla prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları aynı olanlara eşit aylık ödenmesi için intibak yapılmalıdır. Bu talebimiz yerine getirilmeli ve bundan sonra bağlanacak aylıklara da aynı kriterler uygulanmalıdır. Bu şekilde, gelecekte emekli olacakların hakları da korunmuş olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın sesimize kulak vereceğine canı gönülden inanıyoruz."

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:12 Kaynak: AA
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