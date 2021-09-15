Üye Girişi
Emeklilerden Başkan Sekmen'e hizmet teşekkürü - Son Dakika

Emeklilerden Başkan Sekmen'e hizmet teşekkürü

15.09.2021 14:52
Emeklilerden Başkan Sekmen'e hizmet teşekkürü, System.String[]

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret eden Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen, Başkan Sekmen'e hizmetlerinden ötürü teşekkür plaketi verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret eden Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen, Başkan Sekmen'e hizmetlerinden ötürü teşekkür plaketi verdi.

Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen ve Başkan yardımcısı Lütfü Yıldız Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti.

Ziyaret esnasında bir konuşma yapan Dernek başkanı Ahmet Degen, "Başkan Mehmet Sekmen'in göreve geldiği günden itibaren ilimiz için yaptığı çalışmalar ortadadır. Şehir merkezi başta olmak üzere ilçeler ve köylere yapılan çalışmaları kimse inkar edemez. Bizler Emekliler Derneği olarak Başkan Mehmet Sekmen'in her zaman yanındayız." dedi.

Emeklilere konut projesinde sayı artırılacak

Erzurum'da yapımı devam eden TOKİ konutlarından emeklilere daha fazla kontenjan ayrılması noktasında görüş alışverişinin de yapıldığı ziyarette Başkan Sekmen'e taleplerini bir kez daha ileten Dernek Başkanı Ahmet Degen, "Başkanımız bizim fahri üyemiz olarak emeklilerimizin ev sahibi olması noktasında yoğun çabası var. İnşallah konut sayısının artırılması noktasında da beklentilerimizi boşa çıkarmayacak. TOKİ tarafından yapımı devam eden konutlardan emeklilerimize daha fazla kontenjan ayrılması noktasında Büyükşehir belediye Başkanımız Mehmet Sekmen bizlere söz verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile yaptığı son görüşmede talibimiz çok olumlu karşılandı. Hem Erzurum'a hem de Emekli kesimi olarak bizlere hizmet etme noktasında gecesini gündüzüne katan Sayın Sekmen'e teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Teşekkür plaketi verdi

Ziyaretin son bölümünde ise Dernek Başkanı Ahmet Degen ve Başkan yardımcısı Lütfü Yıldız, Başkan Sekmen'e hizmetlerinden ötürü bir teşekkür plaketi verdi. - ERZURUM

Emeklilerden Başkan Sekmen'e hizmet teşekkürü
Emeklilerden Başkan Sekmen'e hizmet teşekkürü

Mehmet Sekmen, Erzurum, konut, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Emeklilerden Başkan Sekmen'e hizmet teşekkürü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Karabük'te düğüne katılan köçekler, virüsü unutup tere atılan parayı ağzıyla aldı 16:25 Karabük'te düğüne katılan köçekler, virüsü unutup tere atılan parayı ağzıyla aldı Rekor üstüne rekor kırıyor! Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde tek başına tüm Türk takımlarından daha fazla gol kaydetti 16:17 Rekor üstüne rekor kırıyor! Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde tek başına tüm Türk takımlarından daha fazla gol kaydetti Sarı-Lacivertliler'in yıldızı Mesut Özil, Amerika'dan aldığı teklifler hakkında konuştu 16:00 Sarı-Lacivertliler'in yıldızı Mesut Özil, Amerika'dan aldığı teklifler hakkında konuştu
Hadise ve Mehmet Dinçerler yine tatile çıktı! İki gecelik konaklama ücretleri ağızları açık bıraktı 15:54 Hadise ve Mehmet Dinçerler yine tatile çıktı! İki gecelik konaklama ücretleri ağızları açık bıraktı Milyoner'de yarışmacıyı şaşırtan nüfus sorusu! Doğru cevap şaşkına çevirdi 15:39 Milyoner'de yarışmacıyı şaşırtan nüfus sorusu! Doğru cevap şaşkına çevirdi Muharrem İnce, Erdoğan'a karşı Millet İttifakı'na farklı bir formül önerdi: İkisi beraber aday olsun 15:14 Muharrem İnce, Erdoğan'a karşı Millet İttifakı'na farklı bir formül önerdi: İkisi beraber aday olsun
Düzenlenen askeri tatbikat kapsamında savaş uçaklarını otoyola indirdiler 14:48 Düzenlenen askeri tatbikat kapsamında savaş uçaklarını otoyola indirdiler Son Dakika: 14:35 Son Dakika: "Dijital Türk Lirası" için ilk adım geldi! Merkez Bankası, ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK işbirliği platformu oluşturdu

Son Dakika Haberleri
16:17 Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Zorunlu PCR testi uygulamasının kapsamı daha da genişletildi
16:16 Rekor üstüne rekor kırıyor! Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde tek başına tüm Türk takımlarından daha fazla gol kaydetti
16:00 Sarı-Lacivertliler'in yıldızı Mesut Özil, Amerika'dan aldığı teklifler hakkında konuştu
15:47 Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Burak Elmas, verdiği sözü tuttu! Yapılan harcamaların detayları paylaşıldı
15:38 Milyoner'de yarışmacıyı şaşırtan nüfus sorusu! Doğru cevap şaşkına çevirdi
15:37 Pfizer, 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklara koronavirüs aşısı için başvuru yapmaya hazırlanıyor
15:22 Fenerbahçe'nin rakibi Frankfurt, kaosu yaşıyor! Alman ekibinde birden fazla kriz var
15:19 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sitem: İBB Meclisi'nden geçmesine rağmen 1 yıldır Cumhurbaşkanlığı'nda bekletiliyor
15:13 Muharrem İnce, Erdoğan'a karşı Millet İttifakı'na farklı bir formül önerdi: İkisi beraber aday olsun
15:06 Messi'nin rekorunu, Türk yıldız Yusuf Demir kırdı
Dortmund Başkanı Hans Watzke endişeli konuştu: İstanbul'da olmak güzel ama Beşiktaş'la oynamak değil Dortmund Başkanı Hans Watzke endişeli konuştu: İstanbul'da olmak güzel ama Beşiktaş'la oynamak değil         
16:26
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Zorunlu PCR testi uygulamasının kapsamı daha da genişletildi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Zorunlu PCR testi uygulamasının kapsamı daha da genişletildi         
16:18
Kiracılara yeni haber! Kiracılara yeni haber! "Evde çocuğum oturacak" diyen ev sahibi tazminat ödeyebilir         
16:07
Eski makyaj sanatçısı Natalie Acquisto, Facebook Gaming ile ortaklığa imza atan ilk Avustralyalı oldu Eski makyaj sanatçısı Natalie Acquisto, Facebook Gaming ile ortaklığa imza atan ilk Avustralyalı oldu         
15:55
Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Burak Elmas, verdiği sözü tuttu! Yapılan harcamaların detayları paylaşıldı Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Burak Elmas, verdiği sözü tuttu! Yapılan harcamaların detayları paylaşıldı         
15:48
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sitem: İBB Meclisi'nden geçmesine rağmen 1 yıldır Cumhurbaşkanlığı'nda bekletiliyor İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sitem: İBB Meclisi'nden geçmesine rağmen 1 yıldır Cumhurbaşkanlığı'nda bekletiliyor         
15:20
İzmir'deki bir etkinlikte dans eden yarı çıplak semazen tepkilere sebep oldu İzmir'deki bir etkinlikte dans eden yarı çıplak semazen tepkilere sebep oldu         
15:13
Kız kardeşinin paylaştığı videoda gördüğü 13 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövdü Kız kardeşinin paylaştığı videoda gördüğü 13 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövdü         
14:47
Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı         
14:07
Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış         
14:03
Gıda, kira, ikinci el araç derken bir fahiş fiyat artışı daha geldi! Ayakkabılara yüzde 100 oranında zam geldi Gıda, kira, ikinci el araç derken bir fahiş fiyat artışı daha geldi! Ayakkabılara yüzde 100 oranında zam geldi         
13:59
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'inin üzerinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'inin üzerinde         
13:23
Aşı olmadı, PCR testi de yaptırmayınca evine dönemedi! Protestoya başlayan adam 7 gündür yürüyor Aşı olmadı, PCR testi de yaptırmayınca evine dönemedi! Protestoya başlayan adam 7 gündür yürüyor         
13:06
O Ses Türkiye'de jüri kadrosu belli oldu! Acun Ilıcalı, Hadise yerine Oğuzhan Koç'a teklif götürdü O Ses Türkiye'de jüri kadrosu belli oldu! Acun Ilıcalı, Hadise yerine Oğuzhan Koç'a teklif götürdü         
12:37
BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı         
12:01
6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı 6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı         
09:26
Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti         
20:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2021 16:29:30. #1.12#
SON DAKİKA: Emeklilerden Başkan Sekmen'e hizmet teşekkürü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement