Emeklilerden Başkan Uçar'a ziyaret - Son Dakika

Emeklilerden Başkan Uçar'a ziyaret

06.01.2021 14:16
Emeklilerden Başkan Uçar'a ziyaret, System.String[]

Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar'ı makamında ziyaret ederek yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür etti.

Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar'ı makamında ziyaret ederek yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür etti.

Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen beraberinde Başkan Yardımcısı Lütfü Yıldız ve Genel sekreter Zeki Araz ile birlikte Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Samimi bir atmosferde geçen ziyarette Başkan Uçar, Belediye olarak yaptıkları hizmetler hakkında Dernek Başkanı Ahmet Degen ve yönetim kurulu üyelerine bilgiler verdi.

Göreve geldikleri günden itibaren halka hizmeti hakka hizmet olarak benimsediklerini ve bu doğrultuda çalıştıklarının altığı çizen Başkan Uçar, "Bizim insanımız hizmetlerin en güzeline layıktır. Beklentilere karşılık vermek için var gücümüz ile çalışıyoruz. Erzurum artık gelişen ve büyüyen bir il olmuştur. Çalışmalarımız esnasında Sivil toplum kuruluşlarımızın da büyük desteklerini görüyoruz. El birliği yaparak gerek Erzurum ve gerekse Yakutiye İlçemizi daha da geliştirip güzelleştireceğiz. Nazik ziyaretlerinizden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen ise, "Erzurum'un en önemli sivil toplum örgütlerinden biri olan Türkiye Emekliler derneği Erzurum Şube Başkanlığı olarak Belediyelerimizin yaptığı çalışmaları yakinen takip ediyoruz. Özellikle pandemi döneminde insanımızın ve de emekli kesimimizin bu salgından etkilenmemesi için diğer belediyelerimiz gibi Yakutiye belediyesi de yoğun çalışmalar sergilemiştir. Ayrıca Yakutiye Belediye Başkanımız Mahmut Uçar'ın emeklilerimizin sorunlarını çözme noktasındaki gayretlerini de takdirle karşılıyoruz. Bizler her zaman dediğimiz gibi Hükümetimizin yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Ziyaretin son bölümünde ise Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Ahmet Degen, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar'a hizmetlerinden ötürü bir teşekkür plaketi verdi. - ERZURUM

Emeklilerden Başkan Uçar'a ziyaret

Emekliler Derneği, Mahmut Uçar, Yakutiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Emeklilerden Başkan Uçar'a ziyaret - Son Dakika


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