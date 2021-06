Emeklilerden "bayram ikramiyeleri asgari ücret artışına endekslensin" talebi - Son Dakika

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, bayram ikramiyelerinin asgari ücret artışına endekslenmesini, tüm emekliyi kapsayan hizmet ve prime dayalı "standart birliği yasası"nın çıkarılmasını talep etti.

Türkiye Emekliler Platformunun dönem sözcülüğünü de yürüten Çalışkan, 30 Haziran Emekliler Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu gün kapsamındaki etkinliklere, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'e yarın gerçekleştirecekleri ziyaretle başlayacaklarını söyledi.

Çalışkan, emeklilerin yıllarca çalışarak prim ödediğini ve ülkenin gelişip kalkınmasına büyük katkı yaptığını belirterek, emeklilere ekonomik ve sosyal olanaklar sunmanın, hak ettikleri onurlu yaşamı sağlamanın iktidarların en önemli görevi olduğunu dile getirdi.

Emeklilerin mağduriyetler yaşadığını savunan Çalışkan, emeklilere sendikalaşma hakkının verilmediğini belirtti.

Emekli maaşındaki artışların, enflasyon rakamlarına göre yapıldığını işaret eden Çalışkan, "Halbuki biz çarşı pazar fiyatlarına yetişemiyoruz. Artışlar, temel ihtiyaca göre değil talimatlara göre değerlendirilmekte. Bayram ikramiyelerine üç yılın sonunda yapılan artış, yeterli değildir. İlerisi için bir artış ibaresi belirtilmemiştir. Talebimiz, bunun asgari ücret artışına endekslenmesidir." diye konuştu.

"3600 ek gösterge ve EYT'lerin sorunları bir an önce çözülmeli"

Çalışkan, emeklilerin taleplerine ilişkin açıklamasına şöyle devam etti:

"Tüm emekliyi kapsayan hizmet ve prime dayalı standart birliği yasası çıkarılmalı, yasada yaşa değil hizmete bakılmalıdır. 2000'den önce uygulanan katsayı ve gösterge sisteminin getirilmesinin adaletli olacağı kanısındayız. Yıllardır ertelenen memurların 3600 ek göstergesi ve emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorunları bir an önce çözülmelidir. Sosyal güvenlikteki huzursuzluk, adaletsizlik tüm milleti, halkı etkiler. Bir an önce sosyal güvenlikte emeklilik yasalarının güncellenmesi gerekmektedir. Her kesim milli gelirden az çok pay alırken 2000 yılından itibaren emeklilere milli gelirden pay verilmemektedir. Biz emekliler olarak haklarımızı seçimlerde oy verdiğimiz, oylarımızla iktidar yaptığımız değerli siyasilerimizden istiyoruz. Bize karşı sorumlu olan sizlersiniz. Bizler tüm görev ve sorumluluklarımızı yerine getirerek emekli olduk."

"Emeklilerimizden sağlıkta katkı payı alınmamalı"

Emekliliğin lütuf değil bir hak olduğunu vurgulayan Satışmış, kimseye muhtaç olmadan yaşamlarını sürdürebilecekleri emekli aylığı istediklerini söyledi.

Sağlıkta emeklilerden katkı payı alınmamasına ilişkin taleplerinin de bulunduğunu belirten Çalışkan, devletin, özel emeklilik primine yüzde 25 katkı yaparken emekliden katkı payı almasının sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmayacağını ifade etti.