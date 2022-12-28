Emeklilerden 'Maaş Zammı' Eylemi: "En Düşük Emekli Aylığı 11 Bin 500 Olmalı"

Haber: GAYE ŞEYMA CAN - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

Birleşik Emekliler Sendikası'na üye emekliler, maaş artışlarının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre değil, 20 yıl önceki alım gücüne göre belirlenmesi talebiyle İstanbul'da eylem yaptı. Birleşik Emekliler Sendikası Başkanı Mahmut Şengül, "Elimize geçmesi gereken en düşük emekli aylığı 11 bin 500 TL olmalı" dedi.

Birleşik Emekliler Sendikası üyeleri, bugün İstanbul'daki Kartal Meydan'da bir araya gelerek, 2023 yılında geçerli olacak maaş zammına yönelik taleplerini dile getirdiler. Sendika Başkanı Mahmut Şengül, şunları söyledi:

"TÜİK'İN AÇIKLAYACAĞI RAKAMLAR PAZARI YANSITMIYOR: Hepinizin bildiği gibi, 3 Ocak'ta TÜİK enflasyon verilerini açıklayacak ve buna göre emekli maaş artışları belirlenecek. Hepimiz biliyoruz ki TÜİK'in açıklayacağı rakamlar, bizlerin çarşı, pazar alışveriş rakamlarını yansıtmadığı gibi, bizlerin hissettiği yüksek enflasyon verilerinin çok altında. Bizler, emekli maaş artışlarımızın, TÜİK'in verilerine göre değil, 20 yıl önceki emeklinin alım gücüne göre verilmesini talep ediyoruz.

EN DÜŞÜK MAAŞ 11 BİN 500 OLMALI: 20 yıl önce en düşük emekli aylığı, asgari ücretin yüzde 35 fazlasıydı. Bu da şu anlama geliyor: Asgari ücret 8 bin 506. Bunun yüzde 35 fazlası, 3 bin lira ediyor. Topladığımızda, bugün elimize geçmesi gereken en düşük emekli aylığı 11 bin 500 TL olmalı. Bizler, yeni bir şey değil, 20 yılda bizden alınanın geri verilmesini talep ediyoruz.

BAYRAM İKRANMİYESİ ASGARİ ÜCRETE YÜKSELTİLSİN: Bayramlarda verilen bin 100 TL'nin asgari ücrete yükseltilmesini, kışın her ay bin TL yakacak yardımı yapılmasını ve sağlıkta emekliden katkı payının kaldırılmasını talep ediyoruz. Emeklilik, devlete yük değil, bedeli peşin ödenmiş bir haktır. Amasız, fakatsız, lakinsiz insanca yaşam ücreti istiyoruz."