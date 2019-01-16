Emeklilerden Zam Tepkisi
1 saat önce
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, emekliler, maaşlarına yapılan zamlara tepki gösterdi.
Bursa
'nın Mudanya
ilçesinde, emekliler, maaşlarına yapılan zamlara tepki gösterdi.
Mudanya Emekliler Derneği Başkanı Halit Karabekar, emekli maaşlarına yapılan zamların az olduğunu ileri sürerek üyelerle birlikte basın toplantısı düzenledi. Karabekar, "Yapılan yetersiz zamların geri çekilmesini bekliyoruz. Yapılan maaş zamlarını enflasyona karşı yeterli ve bize layık görmüyoruz. Bu konuda bizlere destek verecek olan emeklileri derneğimize bekliyoruz. Sesimizi daha iyi duyurabilmek istiyoruz" dedi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:06 Kaynak: İHA
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