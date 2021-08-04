Emeklilere TOKİ projesi görüşüldü - Son Dakika

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, ilçede bir dizi ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın Kolları Başkanı Fatma Doğru ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik Kolları Başkanı Tunay Berber ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte; Türkiye İşçi Emeklileri Derneği ve Memur-Sen Kdz. Ereğli Şubeleri ile Kdz. Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret etti. AK Parti heyetinin ilk durağı Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Kdz. Ereğli Şubesi oldu. Ziyarette, emeklilere yönelik yapılması planlanan toplu konut konusu ele alındı. Dernek Başkanı Ali Ayhan, projenin bir süredir gündemde olduğunu hatırlatırken; AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt ise konuyu Milletvekilleriyle istişare ederek konutların en kısa sürede tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilmesi noktasında elinden geleni yapacağını söyledi. Ayhan, duyarlılıklarından dolayı tüm üyeleri adına Bozkurt ve ekibine teşekkür ederken; Bozkurt da kendilerini kabul ettikleri için dernek yöneticilerine teşekkür etti.

Günün ikinci ziyaretini Memur-Sen Kdz. Ereğli Şubesi'ne gerçekleştiren Bozkurt ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri; burada Sendikanın Şube Başkanı Ziya Babal ile memur ve memur emeklilerine yönelik görüşmelerine başlanan 'Toplu Sözleşme' üzerine fikir alışverişinde bulundular. Babal, ziyarette yaptığı konuşmasında sendika olarak amaçlarının memur ve memur emeklilerinin yaşam kalitelerini ve hayat standartlarını yükseltmek olduğunu ifade ederken; AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt da kendilerinin de aynı düşüncede olduğunu belirterek, hükümetin ve dolayısıyla ilgili bakanlığın gereğini yapacağına inandığını söyledi. Babal, AK Parti heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederken; Bozkurt da kendilerini konuk ettikleri için sendika yöneticilerine teşekkür etti.

AK Parti heyeti, günün son ziyaretini Kdz. Orman İşletme Müdürlüğü'ne gerçekleştirdi. İlçe Başkanı Saffet Bozkurt ve ekibi, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Uşak İşletme Müdürü iken Orman Genel Müdürlüğü tarafından Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne ataması yapılan ve Kdz. Ereğli Orman İşletme Müdürü olarak bir süre önce göreve başlayan Ayhan Yalçın'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundular. Başkan Bozkurt, Yalçın'a görevinde başarı dileğinde bulundu. Yalçın da AK Parti heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuklarına teşekkür etti. Ziyarette, ülkemizin değişik noktalarında devam eden yangınlar ve yapılan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. - ZONGULDAK