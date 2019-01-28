Emeklilere Yapılan Yardımda Usulsüzlük Davası

Adana'da, emeklilere odun ve kömür yardımında usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla haklarında 60'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 6 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Adana'da, emeklilere odun ve kömür yardımında usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla haklarında 60'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 6 kişinin yargılanmasına devam edildi.



Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmazken tarafların avukatları salonda yer aldı.



Mahkeme savcısı, duruşmada SGK'dan sanık Ş.A'nın Türkiye Emekliler Derneği üyeleri adına satmış olduğu kömür bedellerinin 2015 yılı için tutarının sorulmasını, hangi bankaya yatırıldığının belirlenmesini ve bankadan hesap ekstrelerinin istenmesini talep etti.



Mahkeme heyeti, savcının talebini kabul etti.



Heyet, ayrıca Adana Vergi Dairesi Müdürlüğüne yazı yazılarak sanık Ş.A'nın 2015 yılında ne kadar vergi ödediğinin bildirilmesini de talep etti.



Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.



Olayın geçmişi





Türkiye Emekliler Derneği Adana Şube Başkanlığınca 2015'te emekli üyelere yapılan odun ve kömür yardımında usulsüzlükler olduğu yönünde Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatılmış, dernek yöneticileri ile bir çalışan ve emeklilere odun kömür satışı yapan bir sanık hakkında "Kamu kurum ve kuruluşları ve tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, özel belgede sahtecilik" suçlarından 60'ar yıl hapis istemiyle 3 Kasım 2017'de dava açılmıştı.

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