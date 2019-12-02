Emeklileri dolandıran çeteye operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 ilde 900'den fazla emekliyi dolandıran 85 kişilik çeteye operasyon başlattı. Emekli vatandaşları kredi vaadiyle dolandıran çetenin, yaklaşık 1.5 yıldır aylık 5 milyon TL vurgun yaptığı belirlendi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri bir dolandırıcılık çetesinin krediye ihtiyacı olan emeklileri dolandırdıklarını belirledi. 900'ün üzerinde emeklinin aynı yöntemle dolandırıldığını tespit eden ekipler, İstanbul merkezli Muğla, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Edirne, Adıyaman, Balıkesir, Konya, Zonguldak, Kırklareli, Kocaeli ve Denizli'de eş zamanlı operasyon başlattı.



Operasyon kapsamında 85 şüpheli hakkında gözaltı karar verilirken, şüphelilerin "örgütü suç kapsamında tefecilik, nitelikli dolandırıcılık ve bankacılık kanununa muhalefet" suçlarından sorgulanacağı belirtildi. Çetenin yaklaşık 1.5 yıldır aylık 5 milyon TL vurgun yaptığı tespit edildi.



İstanbul merkezli 12 ilde operasyonlar sürüyor. - İSTANBUL