Emeklileri promosyon heyecanı sardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emeklileri promosyon heyecanı sardı - Son Dakika

Emeklileri promosyon heyecanı sardı

6 saat önce

Emekliler promosyon heyecanı yaşıyor.

Emekliler promosyon heyecanı yaşıyor. Emeklilerin tamamını ilgilendiren promosyon tutarları için bankalarla yeni sözleşme imzalamaları gerekiyor. Emekliler kendilerine uygun buldukları bankalarla sözleşme yapmaya Mart ayında başlayacak.

Maaşların yattığı bankalar, 1 Mart 2017'de emeklilere promosyon ödemeye başlamıştı. Yapılan iki yıllık sözleşmede sona gelindi. Dolayısıyla 1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 1 Mart 2020'de ikinci promosyona hak kazanacak. İkinci promosyonun ne olacağı ise SGK ile kamu bankaları arasında görüşülüyor.

Sözleşme 29 Şubat'ta biteceği için emekliler bir marttan itibaren bankalarla sözleşme yapabilecek. Promosyon almak için emeklinin bankaya gidip promosyon sözleşmesi imzalaması gerekiyor. Emekliler promosyon almış olsa dahi maaş aldığı bankayı istediği zaman değiştirebilir.

(İHA)

Emeklileri promosyon heyecanı sardı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:40 Kaynak: İHA
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