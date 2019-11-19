EMEKLİLERİ 'SSK GÖREVLİSİYİM' DİYEREK DOLANDIRAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ali ABLAY/ İSTANBUL'da emeklilere adres sorma bahanesiyle yaklaşan ve kendisini Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilisi olarak tanıtan şüpheli, emeklilik maaşını arttıracağını vaat ettiği 10 kişiyi dolandırdı. Emeklilere yaklaşma anları kameralara yansıyan şüpheli yakalandı.

Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa'da kendilerini SGK görevlisi olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldıklarını belirten bir grup emekli polise başvurdu. Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri emeklilere adres sorma bahanesiyle yaklaşarak dolandıran şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kiraladığı otomobil ile özellikle Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa ilçelerindeki yaşlı kişileri dolandıran sahte SGK görevlisinin yakalanması için harekete geçen Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırılan yaşlıların olayın yaşandığını belirttikleri bölgelerdeki güvenlik kameraları inceledi. Kamera görüntülerinden şüphelinin kullandığı aracın plakasını tespit eden emniyet güçleri, otomobilin Bayrampaşa'daki bir oto kiralama firmasından Erkan Y. (50) adına düzenli olarak her gün kiralandığını belirledi. Araç kiralama şirketindeki sözleşme evraklarından dolandırıcının adres bilgilerine ulaşan polis, 4 Kasım'da şüphelinin kaldığı eve operasyon düzenledi. Sahte SGK görevlisi Erkan Y., yapılan operasyonda gözaltına alınırken, şüphelinin aynı yöntemle en az 10 kişiyi 103 bin liranın üzerinde dolandırdığı tespit edildi. Şüphelinin yapılan sorgusunda, dolandırıcılık suçundan Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Erkan Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 5 Kasım da adliyeye sevk edildi. Erkan Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Erkan Y.'nin yaşlı vatandaşlara yaklaşma anı

-Erkan Y.'nin emniyetten adliyeye sevk edilişi

-Genel ve detay