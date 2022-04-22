Emeklilerin bayram ikramiyeleri, 27-29 Nisan'da ödenecek - Son Dakika
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Emeklilerin bayram ikramiyeleri, 27-29 Nisan'da ödenecek

22.04.2022 11:55
Emeklilerin bayram ikramiyeleri, 27-29 Nisan'da ödenecek

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yaklaşık 12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 27-29 Nisan'da hesaplara yatırılacağı açıklandı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yaklaşık 12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 27-29 Nisan'da hesaplara yatırılacağı açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yaklaşık 12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyeleri 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacak. 2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl 2 Mayıs Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak" denildi.4/a'lı işçi emeklileri için ödeme günleri 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan; 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan; 4/b'li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan; 4/c'li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de mayıs ayı aylıklarının 29 Nisan'da ödeneceği kaydedildi.


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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ramazan Bayramı, Bayram, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Emeklilerin bayram ikramiyeleri, 27-29 Nisan'da ödenecek - Son Dakika


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