Son Dakika Haberleri: "Emeklilerin ikramiyeleri ve maaşları artsın" önerisi
Son Dakika Politika Haber

"Emeklilerin ikramiyeleri ve maaşları artsın" önerisi

14 dakika önce

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, emeklilere bayramlarda bin lira olarak verilen ikramiyenin bin 260 liraya çıkarılmasını ve emekli maaşlarının en az asgari ücret kadar olmasını istedi.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, emeklilere bayramlarda bin lira olarak verilen ikramiyenin bin 260 liraya çıkarılmasını ve emekli maaşlarının en az asgari ücret kadar olmasını istedi.
Yalım, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, Emekliler Haftası dolayısıyla emeklilerin sorunlarını gündeme getirdi.
Birçok vatandaşın emekli olduktan sonra hakkını alamadığına yönelik şikayetlerinin bulunduğunu ifade eden Yalım, emeklilerin sorunlarının 3 ana madde halinde toplandığını söyledi.
Yalım, bunlardan birinin gelir dağılımındaki dengesizlik olduğunu, asgari ücretin altında emekli maaşı alan yaklaşık 3 milyon emekli bulunduğunu belirtti. Yalım, bu nedenle intibak yasasının acilen çıkarılması gerektiğini dile getirerek en az asgari ücret kadar emekli maaşı verilmesini önerdi.
Sağlık, eğitim çalışanları, polisler ve din görevlilerine verilen 3600 ek gösterge sözünün tutulmasını isteyen Yalım, bu alandan emekli olanların da bundan olumlu şekilde etkileneceğini söyledi.
Yalım, Ramazan ve Kurban bayramları öncesi verilen biner liralık ikramiyelere, enflasyon oranında artış yapılmadığını vurgulayarak "Cumhurbaşkanının maaşına yüzde 26 artış yapıldı. Bu oran emeklilere de uygulansın, Kurban Bayramı'nda bin 260 lira verilsin." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:39 Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk Partisi, Yalım, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li vekil, Ekrem İmamoğlu'nun CHP'li başkanlarla yaptığı toplantıyı eleştirdi Fatih Erbakan: İstanbul'u bu kez CHP'den Yeniden Refah olarak alacağız 50 yıl İsveç'te çalıştı, emekli olunca köyüne gelip pizzacı dükkanı açtı Veterinere tecavüz eden profesör, cezaevinden çıkıp emekli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 13:53:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Emeklilerin ikramiyeleri ve maaşları artsın" önerisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]