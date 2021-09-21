Son dakika haberi | Emekliliklerin kimlik bilgilerini kullanarak dolandırıcılık yapan örgüte operasyon

Son dakika gündem haberi... Emeklilerin kimlik bilgilerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen suç örgütü üyelerine yönelik 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Emeklilerin kimlik bilgilerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen suç örgütü üyelerine yönelik 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Kimlik bilgilerini ele geçirdikleri emeklileri dolandıran bir suç örgütünü tespit eden Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Suç örgütü üyelerinin, yasal olmayan yollardan kimlik bilgilerine ulaştıkları emeklilerin vesikalık fotoğraflarını alarak sahte kimlik düzenledikleri, bu yolla noterden 70-80 bin lira karşılığında ATV motor alım satım işlemi gerçekleştirdikleri belirlendi. Şüphelilerin, kendi imzaladıkları sahte senetlerle emeklilerin maaşlarına haciz koydurdukları da tespit edildi. Engelli suç örgütü üyesine ev hapsi Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu, 14 şüpheliye yönelik Ankara merkezli Antalya, İstanbul ve Batman'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 9'u gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı. Şüphelilerden Akif S'ye engelli olması nedeniyle adli kontrol kapsamında ev hapsi şartı getirildi. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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