Emeklilerin maaş isyanı! "Geçinemiyoruz" diyerek hükümetten 4 talepte bulundular

Birleşik Emekliler Sendikası üyeleri bugün İstanbul Kartal'daki Sahil Atatürk heykeli önünde, "Yetişemiyoruz, geçinemiyoruz" başlıklı basın açıklaması yaptı. Emekliler hükümetten aralarında "Bütün emeklilere dul yetim aylığı alanlar dahil en düşük emekli kök maaşının 15 bin 500 TL'ye yükseltilmesi" maddesinin de bulunduğu 4 talepte bulundu.

"HİÇ KİMSE BİZLERİ DEĞERSİZ HALE DÜŞÜREMEZ"

Birleşik Emekliler Sendikası üyelerinden birinin okuduğu ortak basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı; "Bir ülkenin vatan olabilmesi için iki baş unsur gerekir. Biri toprak bir diğeri de insan. Ülkemizde her alanda yetki kullananlar bu nedenle iyi bilsinler ki biz den önce ki yaşlı ve emekli kuşaklarımızın olduğu gibi, bu günün de yaşlı ve emeklileri olarak ülkemizin sahipleri bizleriz. Yani mevcut ülke nüfusumuz olan 85 milyon insanımızın zürriyet sahipleriyiz. Mevcut nüfusumuzsa; bizlerin, amcası, dayısı, halası, teyzesi, oğlu, kızı, gelini, damadı, yeğeni, kuzeni ve torunudur. Bu nedenle önemle vurgulayarak belirtiyoruz ki ülkemizde makamı ne olursa olsun, kamu adına yetki kullanan hiç kimse bizleri manevi ve maddi olarak değersiz hale düşüremez.

KİRALIK EV İSYANI

Ülkemiz de biz emeklilerin yaşamış olduğu geçim sıkıntısı herkes tarafından bilindiği halde, ne yazık ki bizlere bile bile yapılan bu yaşam zulmünü giderecek çalışmalar göz göre göre bilerek ihmal edilip erteleniyor. Bizlere vadelidense; yıllar itibari ile 2024, 2023'ten 2025, 2026'dan daha güzel olacak diyerek, biraz sabır, sabredelim sözleri oluyor. Buradan Birleşik Emekliler Sendikası olarak yetki kullanan şahıslara bir şarkı sözüyle ses yükselterek diyoruz ki 'Ey iktidar, kaçıncı faslı bahar bu, solar gider emelim.' Ey iktidar, sabrın sonuna gelmiş olan biz yaşlı ve emekliler olarak sesimizi yükselterek sizlere diyoruz ki; Kiralık ev var tutamıyoruz.

"GEREĞİNİ YAPMADIĞINIZI BİLİYORUZ"

Et var, balık var, tavuk var alınamıyor. Sebze var, meyve var, zeytinyağı var, var da var, yetişemiyoruz alamıyoruz. Sesimizi duyduğunuzu ama gereğini yapmadığınızı da biliyoruz. Gereğini yapmanız için, hep birlikte Kartal meydanından ses yükselterek diyoruz ki yetişemiyoruz, geçinemiyoruz.

TALEPLERİNİ SIRALADILAR

Birleşik Emekliler Sendikası olarak, 16 milyon emekli adına taleplerimiz;

1) Bütün emeklilere dul yetim aylığı alanlar dahil en düşük emekli kök maaşının 15 bin 500 TL'ye yükseltilmesi.

2) Kök maaş yükseltme işlemi yapıldıktan sonra ayrımsız bütün emeklilere yüzde 25 enflasyon farkı verilmesi.

3) Sağlıkta katkı payının kaldırılması.

4) Emekli sendikalarının önündeki yasal engellerin kaldırılması, emeklilerin talepleri emekli sendikaları ile toplu sözleşme ile belirlenmesi."