Emeklilerle Bir Araya Geldiler

TOPLANTI YAPTILAR

AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen, Milletvekili Ramazan Canve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Türkiye İşçi Emeklileri Derneği ile geniş katılımlı bir toplantı yaptı. Emeklilerin büyük ilgi gösterdiği toplantıda seçim konuşuldu, emeklilere yönelik hazırlık ve çalışmalar konusunda bilgiler verildi. Toplantıya emeklilerin büyük ilgi gösterdiği gözlenirken, Dernek Başkanı Zekeriya Aytekin emeklilerin hükümetten beklentileri konusunda bilgiler verdi.

DAĞDELEN BİLGİ VERDİ

Al Başkanı Nuh Dağdelen ve Milletvekili Ramazan Can, emeklileri dinledikten sonra onlara yönelik hazırlık ve çalışmalar konusunda bilgiler aktardı. Emeklilerden her zaman olduğu gibi destek beklediklerini söyleyen Başkan Dağdelen, "Türkiye Emekliler Derneği'nin desteğini yanımızda görmek bize her zaman güven verdi. Değerli büyüklerimiz, Ak Parti ailesi olarak bizler de sizin güveninize daima layık olmaya gayret edeceğiz" dedi.