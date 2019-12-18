Emekliliğe ayrılan Kaymakam Kazım Tekin için veda yemeği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emekliliğe ayrılan Kaymakam Kazım Tekin için veda yemeği - Son Dakika

Emekliliğe ayrılan Kaymakam Kazım Tekin için veda yemeği

7 saat önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde, kaymakamlık görevinde bulunduğu sırada emeklilik kararı alan Kazım Tekin için veda yemeği düzenlendi.

Emekliliğe ayrılan Kaymakam Kazım Tekin için veda yemeği, System.String[]

İzmir'in Aliağa ilçesinde, kaymakamlık görevinde bulunduğu sırada emeklilik kararı alan Kazım Tekin için veda yemeği düzenlendi.


Geçtiğimiz ağustos ayında Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında İstanbul Başakşehir'den Aliağa'ya atanan 56 yaşındaki Kazım Tekin emekliliğe ayrılma kararı almıştı. Kazım Tekin'in emeklilik kararı almasının ardından Aliağa protokolü kendisi için veda yemeği düzenledi.


Kaymakamlık mesleğini gurur ve onurla yerine getirdiğini belirten Kazım Tekin, "Devlet memuriyetinde 40 yılı deviren büyüklerimiz oldu. Bu açıdan bakınca görev yaptığım 30 yıl 6 ay çok da uzun sayılmaz; ama benim için farklı boyutta heyecanı, üzüntüleri, sevinçleri olan keyif alarak yaptığım bir meslek oldu" dedi.


Yemekte Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa'ya yaptığı hizmetlerden ötürü Kazım Tekin'e şilt takdim ederken, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ise Osmanlı Tuğrası tablo hediye etti. Yaklaşık bir saat süren veda yemeği çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.


Programa ayrıca; Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Salman, İlçe Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, İlçe Sağlık Müdürü Özkan Orhun, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Levent Yönten, Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk ile Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Yiyitalp katıldı. - İZMİR

Kaymakamlık, Aliağa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:07 Kaynak: İHA
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