Emekliliğe ayrılan vali yardımcısına veda programı - Son Dakika

Tekirdağ Valiliğinde görev yapan Vali Yardımcısı Ahmet Narinoğlu'nun emekliliğe ayrılması dolayısıyla Vali Aziz Yıldırım tarafından Tekirdağ Polisevi'nde veda programı düzenlendi.

Programa Vali Aziz Yıldırım'ın yanı sıra emekliliğe ayrılacak olan Vali Yardımcısı Ahmet Narinoğlu, Garnizon Komutanı Piyade Alb. Şahin Yenilmez, Vali Yardımcıları ve İl protokolü katıldı.

Programda konuşan Vali Yıldırım, "Günlük mesai anlamında mülki idare mesleğiyle bağlantınız kesiliyor gibi görünse de gönülden baktığımızda hiçbir zaman meslektaşlarımızla bağımız kopmaz. Mülki idare amirliği gönülle yapılan bir meslektir. Bu kimliği şerefle taşıyoruz. Hiçbir zaman yüksünmeden vatandaşın ihtiyacını gidermek, ona hizmet etmek, onların problemlerini çözmek için canla başla çalışıyoruz. Öyle ya da böyle kamu görevinin bir sonu var. Burada, hepimizin bir meslek büyüğü var. Arkasından hem güzelliklerle hem hayırla yad edilen bir meslek büyüğümüz var. Allah yolunuzu açık etsin" dedi. - TEKİRDAĞ