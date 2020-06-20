Emekliliği yakın olanlar yeni sisteme girmeyecek? - Son Dakika

Emekliliği yakın olanlar yeni sisteme girmeyecek?

?Emekliliği yakın olanlar yeni sisteme girmeyecek?

?Emekliliği yakın olanlar yeni sisteme girmeyecek?

İSTANBUL, (DHA) ? Kıdem tazminatı fonu ve Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne (TES) dair merak edilenleri aktaran İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanı, İstinye Üniversitesi İİSB Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, emekliliği yakın olanların yeni sisteme girmeyeceğini dile getirdi. Kurt, kıdem tazminatının yüzde 8,33 olan tutarının yüzde 3'lük kısmının devlet güvencesinde olduğunu ve işçinin bireysel hesabında tasarruf olacağını ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte çalışmalarını yürüttüğü, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ni (TES) işçi ve işveren açısından değerlendiren İstinye Üniversitesi İİSB Fakültesi Öğretim Üyesi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanı, Doç. Dr. Resul Kurt, 2022 yılında yürürlüğe girmesi beklenen yeni sistemin birtakım yenilikler getirdiğini söyleyerek bilgi verdi.

?EMEKLİLİĞİ YAKIN OLANLAR YENİ SİSTEME GİRMEYECEK?

Kıdem tazminatının hem işçiyi hem de işvereni yakından ilgilendirdiğini vurgulayan Kurt, '2022 yılı başında yürürlüğe girmesi beklenen değişiklikle birlikte 30 günlük kıdem tazminatının 19 günü mevcut sistemdeki gibi işveren üzerinde devam ederken, 11 gününün ise Kıdem Tazminatı Fonu'nda birikmesi öngörülüyor. Emekliliği yakın olanlar yeni sisteme girmeyecek. 1 Ocak 2022'de işe yeni girenler TES'e girecek. Emekliliğine uzun süre olanlara da tercih hakkı verilecek. Kıdem tazminatı hem işçiyi hem de işvereni yakından ilgilendiriyor.' dedi.

ÖZEL DURUMLARDA YÜZDE 10'U ÇEKİLECEK

Örneğin 2025 yılında emekli olup ayrılan bir kişinin, 2022 yılı öncesi haklarının tamamını işverenden alacağını söyleyen Kurt, '2022 ile 2025 yıllarında arasındaki 19 günlük kısmı yine işverenden alacak, 11 günlük kısmı ise bireysel fon hesabında birikecek. İşçi bu parayı 60 yaşına gelince alabilecek veya ağır hastalıkta, ilk defa konut aldığında, evlenme halinde gibi özel durumlarda yüzde 10'una kadarını çekme hakları olacak' diye konuştu.

'DEVLETİN GÜVENCESİ ALTINDA BİR HESAPTA BİRİKMİŞ OLACAK'

İşçinin 60 yaşını tamamladıktan sonra birikimlerinin en fazla yüzde 25'ine kadar olan kısmını alabileceğini aktaran Kurt, 'Ödeme oranı toplamı (emeklilik ve kısmi çıkış toplamı) yüzde 30'u geçemeyecek. TES hesabındaki birikimlerinden kalan tutar aylık olarak ikinci bir emekli maaşı gibi ödenecek. Kalan yüzde 70-75'lik kısımda aylık belirlenen tutarda kişiye ödenecek. 11 günlük kısmı devletin güvencesi altına bir hesapta birikmiş olacak, işçi için avantajı budur' ifadelerini kullandı.

İŞÇİ İÇİN AVANTAJLARI Kıdem tazminatının yüzde 3'lük kısmının devlet güvencesinde olacağını belirten Kurt, 'İşçi istifa bile etse kıdem tazminatı bireysel fon tazminatı hesabına ödenen yüzde 3'lük kısmı için hakkı yanmayacak. İşveren iflas etse veya ödeme güçlüğüne düşse bile işçinin kıdem tazminatının yüzde 3'lük kısmı yanmayacak ve şartlar sağlandığında TES'den ödeme yapılacak. Bir yıldan az çalışanlarda da kıdem tazminatı hesabına yüzde 3'lük kıdem tutarı yatacağından hesabında birikecek ve dolayısıyla yararlanacak. İşçi daha iyi bir iş bulduğunda kıdem tazminatının yanacağı kaygısıyla beklemeyecek ve işini değiştirebilecek' dedi.

İŞVEREN İÇİN AVANTAJLARI

İşverenin kıdem tazminatı fonuna aylık ödeme yapacağı için kıdem tazminatı yükü oluşmayacağını ve mali sıkıntı yaşamayacağını dile getiren Resul Kurt, 'İşverenlerin işçisiyle kıdem tazminatı için yaşadığı anlaşmazlıklar azalacak. İşveren, ekonomik daralma gibi nedenlerle çalışan işçiyi işten çıkartırken kıdem tazminatı yükünü düşünmeyecek. İşverenler, kıdem yükü nedeniyle yeni işçi almayarak fazla mesai yaptırmalarına gerek kalmayacak ve bu nedenle işçilik maliyetleri düşecek' ifadelerini kullandı.

İŞÇİ BİRİKİM YAPACAK

Mevcut sistemde bir yıldan az kıdemi olanların tazminat haklarının bulunmadığını söyleyen Kurt, 'Yeni sistemde ise kıdem tazminatının 11 güne karşılık gelen yüzde 3'lük kısmı aylık olarak bireysel fon hesabına yatacağından işçi bir yıldan az çalıştığı işyerlerinde de birikim yapabilecek. Mevcut durumda istifa ederek ayrılan işçinin hiçbir hakkı bulunmuyor. Ancak yeni sistemde 11 güne karşılık gelen yüzde 3'lük kısmı aylık olarak bireysel fon hesabına yatacak. Bu durumda istifa eden işçinin 19 günlük kıdem tazminatı yanarken, 11 günlük kısmı işçinin bireysel fon hesabında birikecek ve şartlar sağlandığında çekme hakkını kullanabileceği gibi aylık ödeme de yapılacak.' diye konuştu.

Emekliliği yakın olanlar yeni sisteme girmeyecek?

Resul Kurt, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 10:27 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Emekliliği yakın olanlar yeni sisteme girmeyecek? - Son Dakika

Son Dakika

Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti İlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattı Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı 80'lik isimle evlenen Meltem'den garip paylaşım: Allah büyüklerimizin tecavüzünden korusun 50'lik yıldız şarkıcıdan ayna karşısında cesur poz! Karın kaslarıyla şov yaptı İbrahim Tatlıses'in "Köstebek değil" dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı Sevgilisiyle tatilde olan Özge Özpirinçci'nin yelkenli teknesi yan yattı Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım Dilan Deniz Çiçek, yeni projeleri için saç stilini değiştirdi İngiliz model Myleene Klass, saç düzleştiricisini elinden düşürünce göğsünü yaktı İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
Dalgıcın kurtardığı kadında koronavirüs çıktı, polise test yapılacak Dalgıcın kurtardığı kadında koronavirüs çıktı, polise test yapılacak         
17:12
Leicester City, deplasmanda Watford ile 1-1 berabere kaldı Leicester City, deplasmanda Watford ile 1-1 berabere kaldı         
17:08
Bakan Akar, Bakan Akar, "Fransız savaş gemisine taciz" iddiasına sert yanıt verdi         
17:02
Moody's koronavirüsün darbe vurduğu ABD'nin kredi notunu açıkladı Moody's koronavirüsün darbe vurduğu ABD'nin kredi notunu açıkladı         
16:54
Galatasaraylı Ahmet Çalık, Gaziantep maçında kaptan olarak sahaya çıkacak Galatasaraylı Ahmet Çalık, Gaziantep maçında kaptan olarak sahaya çıkacak         
16:45
Schalke, Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can için girişimde bulundu Schalke, Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can için girişimde bulundu         
16:32
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım         
16:24
Sosyal mesafeyi hiçe sayan okul müdürünün konuşma yapma hevesi, velileri çileden çıkardı Sosyal mesafeyi hiçe sayan okul müdürünün konuşma yapma hevesi, velileri çileden çıkardı         
16:14
Emniyet bekçilerle ilgili Emniyet bekçilerle ilgili "Bekar kadınların evini gözetleyebilir" iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu         
16:12
Yaraladığı eşinin adını kanla yere yazdığı koca tutuklandı Yaraladığı eşinin adını kanla yere yazdığı koca tutuklandı         
16:11
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı         
15:57
Kaza yapan kadın psikiyatristin cüzdanı çalındı Kaza yapan kadın psikiyatristin cüzdanı çalındı         
15:54
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi         
15:38
Olası büyük İstanbul depreminde hangi ilçede kaç bina hasar görecek? İBB rapor yayınladı Olası büyük İstanbul depreminde hangi ilçede kaç bina hasar görecek? İBB rapor yayınladı         
15:37
Lakers'ın sahibi, Kobe Bryant'a yapılan ırkçılığı sosyal medyadan paylaştı Lakers'ın sahibi, Kobe Bryant'a yapılan ırkçılığı sosyal medyadan paylaştı         
15:20
Dini nikahlı eşini öldürdü, Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi         
15:10
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor         
15:08
Son Dakika: LGS nedeniyle 81 ilde uygulanan 6 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi Son Dakika: LGS nedeniyle 81 ilde uygulanan 6 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi         
15:02
80 yaşındaki isimle evlenen Meltem'den garip paylaşım: Allah bizi büyüklerimizin tecavüzünden korusun 80 yaşındaki isimle evlenen Meltem'den garip paylaşım: Allah bizi büyüklerimizin tecavüzünden korusun         
14:58
Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım         
14:55
İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak         
14:51
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim         
14:41
Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi         
14:36
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor         
14:22
Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü         
14:15
Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
13:39
Ülke bu fedakar babayı konuşuyor! Sırtında sadece çocuğunu değil, evladının geleceğini de taşıdı Ülke bu fedakar babayı konuşuyor! Sırtında sadece çocuğunu değil, evladının geleceğini de taşıdı         
13:37
Son Dakika: LGS sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı Son Dakika: LGS sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı         
13:30
Benzin deposu kapağını kullanarak otomobil çalan hırsızın görüntüleri kameraya yansıdı Benzin deposu kapağını kullanarak otomobil çalan hırsızın görüntüleri kameraya yansıdı         
13:00
Nurtaç Canan'ın ismini kanıyla parkeye yazdığı zanlının ilk ifadesi: Pişmanım Nurtaç Canan'ın ismini kanıyla parkeye yazdığı zanlının ilk ifadesi: Pişmanım         
12:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2020 17:23:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Emekliliği yakın olanlar yeni sisteme girmeyecek? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei