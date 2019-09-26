Emekliliğine 1 ay kala iş kazasında öldü
1 saat önce
İZMİR'in Konak ilçesinde, limanda puantör olarak çalışan Halil Keleş (53), TIR'ı çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:42 Kaynak: DHA
İZMİR'in Konak
ilçesinde, limanda puantör olarak çalışan Halil Keleş (53), TIR'ı çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Keleş'in emekliliğine bir ay kaldığı ileri sürüldü.
Olay, saat 19.00 sıralarında İzmir
Limanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, limanda puantör olarak çalışan Halil Keleş, limanda yürüdüğü sırada, Aziz D. yönetimindeki TIR'ın çarpması sonucu yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, TIR'ın çarpması sonucu ağır yaralanan Keleş'e müdahalede bulundu. Yapılan müdahalelere rağmen Keleş, kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, TIR sürücüsü gözaltına alındı. Keleş'in cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
Bu arada Halil Keleş'in emekliliğine bir ay kaldığı öğrenildi.
Milli Eğitim'den okulda şiddet uygulayan müdür yardımcısı açıklaması: Görüntüler geçen yıla ait Ahlat'ta kaza: aynı aileden 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Polis tarafından aranan 14 zanlı dumansız araç uygulamasında yakalandı Rusya, Maduro'nun Moskova ziyareti sırasında Venezuela'ya askeri birlik gönderdi