Emekliliğine 1 yıl kalan polis memurunu ölüm görevi başında yakaladı

Antalya'da emekliliğine 1 yıl kalan 46 yaşındaki polis memuru, görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde saat 11.15 sıralarında meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Savaş Ünal (46), belediye önünde 130 gündür devam eden grev yerindeki masasının başında birdenbire fenalaştı. Meslektaşlarının ilk müdahalede bulunduğu polise olay yerine gelen sağlık ekipleri uzun süre kalp masajı yaptı. Ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen polis memuru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Uzun süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen evli ve 1 çocuk babası Ünal'ın emekliliğine ise 1 yıl kaldığı belirtildi. - ANTALYA